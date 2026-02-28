Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

XXXIII edición

El Festival de Cine Español de Cáceres abre sus puertas con una exposición de carteles y proyecciones hasta el 14 de marzo

La Fundación ReBross organiza el XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres, que arranca con proyecciones en Multicines Cáceres y una exposición de carteles, destacando el impulso a jóvenes creadores

Presentación de la XXXIII edición, en el Museo Helga de Alvear.

Presentación de la XXXIII edición, en el Museo Helga de Alvear. / CARLOS GIL

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Dos estrenos abren el XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres este domingo con la proyección exclusiva de los cortometrajes ‘Los pequeños momentos’ y ‘Kipuka’, el primero de producción cacereña; el otro los firman el actor, guionista y director Javi Armas y la realizadora y documentalista Paula C. Ventura, dando inicio a una programación que se extenderá hasta el 14 de marzo y que reúne una selección del cine nacional producido en 2025.

Proyecciones

Las proyecciones tendrán lugar horas en Multicines Cáceres, sede cinematográfica del certamen organizado por la Fundación ReBross. La inauguración se completará con la apertura de la exposición de carteles en el Espacio de Arte y Acción Belleartes.

‘Los pequeños momentos’, rodado en Madrid, está dirigido por Alberto Lucero y Marian Redondo. El cortometraje narra la historia de Darío, una persona con enfermedad terminal que comparte un día con su mejor amiga, en un relato centrado en la amistad y la vivencia del presente.

Por su parte, ‘Kipuka’, firmado por Javi Armas y Paula C. Ventura, aborda el regreso de una mujer al hogar familiar en un entorno volcánico, enfrentándose a episodios del pasado. La producción cuenta con la coproducción de la periodista cacereña Elena Olmos.

Muestra

La jornada inaugural incluye también la apertura de la muestra de carteles del festival, que podrá visitarse hasta el 14 de marzo. La obra ganadora de esta edición ha sido realizada por Roberto Catalá y Víctor Piris, seleccionada entre 123 propuestas presentadas a la convocatoria.

El jurado ha valorado la propuesta por su conexión con el lema del certamen, ‘Ver Cine Español Ayuda’, y por su planteamiento visual en torno al compromiso social y la difusión cinematográfica.

Noticias relacionadas y más

El XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres reúne durante dos semanas proyecciones, actividades paralelas y encuentros en torno a la exhibición en salas, con especial atención al impulso de jóvenes creadores y diseñadores. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  3. Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
  4. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  5. Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
  6. El bar bazar de Cáceres
  7. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  8. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres

Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila

Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila

Planes en Cáceres este sábado: cuento infantil, taller creativo y concierto de Fórmula V

Planes en Cáceres este sábado: cuento infantil, taller creativo y concierto de Fórmula V

El Festival de Cine Español de Cáceres abre sus puertas con una exposición de carteles y proyecciones hasta el 14 de marzo

El Festival de Cine Español de Cáceres abre sus puertas con una exposición de carteles y proyecciones hasta el 14 de marzo

El TSJEx confirma hasta 18 años de cárcel para la pareja condenada por prostituir a mujeres en Cáceres

Remudarte, con Isabel Campos al frente, usa la ropa como punto de partida para la inserción laboral en Cáceres

Remudarte, con Isabel Campos al frente, usa la ropa como punto de partida para la inserción laboral en Cáceres

Khadija Amin, símbolo de la libertad de prensa, analiza en Cáceres la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán

Khadija Amin, símbolo de la libertad de prensa, analiza en Cáceres la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán

Cáceres impulsa jornadas para actualizar conocimientos de los médicos de familia y fortalecer la Atención Primaria

Cáceres impulsa jornadas para actualizar conocimientos de los médicos de familia y fortalecer la Atención Primaria

'Women on the Go': el movimiento de empoderamiento femenino de Sol Franco y Cristina Bermejo desde Cáceres

'Women on the Go': el movimiento de empoderamiento femenino de Sol Franco y Cristina Bermejo desde Cáceres
Tracking Pixel Contents