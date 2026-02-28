El Festival de Cine Español de Cáceres abre sus puertas con una exposición de carteles y proyecciones hasta el 14 de marzo

Dos estrenos abren el XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres este domingo con la proyección exclusiva de los cortometrajes ‘Los pequeños momentos’ y ‘Kipuka’, el primero de producción cacereña; el otro los firman el actor, guionista y director Javi Armas y la realizadora y documentalista Paula C. Ventura, dando inicio a una programación que se extenderá hasta el 14 de marzo y que reúne una selección del cine nacional producido en 2025.

Proyecciones

Las proyecciones tendrán lugar horas en Multicines Cáceres, sede cinematográfica del certamen organizado por la Fundación ReBross. La inauguración se completará con la apertura de la exposición de carteles en el Espacio de Arte y Acción Belleartes.

‘Los pequeños momentos’, rodado en Madrid, está dirigido por Alberto Lucero y Marian Redondo. El cortometraje narra la historia de Darío, una persona con enfermedad terminal que comparte un día con su mejor amiga, en un relato centrado en la amistad y la vivencia del presente.

Por su parte, ‘Kipuka’, firmado por Javi Armas y Paula C. Ventura, aborda el regreso de una mujer al hogar familiar en un entorno volcánico, enfrentándose a episodios del pasado. La producción cuenta con la coproducción de la periodista cacereña Elena Olmos.

Muestra

La jornada inaugural incluye también la apertura de la muestra de carteles del festival, que podrá visitarse hasta el 14 de marzo. La obra ganadora de esta edición ha sido realizada por Roberto Catalá y Víctor Piris, seleccionada entre 123 propuestas presentadas a la convocatoria.

El jurado ha valorado la propuesta por su conexión con el lema del certamen, ‘Ver Cine Español Ayuda’, y por su planteamiento visual en torno al compromiso social y la difusión cinematográfica.

El XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres reúne durante dos semanas proyecciones, actividades paralelas y encuentros en torno a la exhibición en salas, con especial atención al impulso de jóvenes creadores y diseñadores.