Grietas y fallos: Cáceres inicia las reparaciones en viviendas de Aldea Moret tras detectar problemas en la cubierta

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que ha iniciado actuaciones en dos viviendas municipales situadas en la calle Río Vístula número 1, en el barrio de Aldea Moret, tras detectar problemas de filtraciones y humedad en el inmueble.

Informe

El anuncio se produce después de que la Junta de Gobierno local conociera un informe del área de proyectos estratégicos y edificación, fechado el 20 de febrero, que recoge el estado de deterioro del edificio y las causas de las filtraciones.

Según el informe, la cubierta del bloque presenta grietas y fallos en la bajante comunitaria, que han llegado al final de su vida útil, lo que ha provocado la entrada de agua en varias viviendas, incluidas las de propiedad municipal.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado que el deterioro se debe a un elemento común del edificio, por lo que la reparación corresponde a la comunidad de propietarios, aunque el Ayuntamiento participará como propietario de las dos viviendas afectadas.

Plan de Rehabilitación

Actualmente, el consistorio está ejecutando un plan de rehabilitación de 17 viviendas municipales, que incluye las dos situadas en el bloque de Río Vístula, dentro de las actuaciones previstas para mejorar la vivienda social en la ciudad.

Orgaz ha subrayado que cualquier intervención sobre la cubierta deberá acordarse en el seno de la propiedad privada, con participación del ayuntamiento en igualdad de condiciones con el resto de vecinos y propietarios.

El bloque ha sido objeto de reiteradas reclamaciones de vecinos en los plenos municipales, que han solicitado soluciones ante el deterioro general del edificio y la afectación a la habitabilidad de las viviendas.