Hallazgo de la momia de Enrique IV: D. Miguel A Orti Belmonte y su exhaustiva investigación en Cáceres

En el medio siglo que llevamos investigando incansablemente sobre la historia de nuestra querida y respetada ciudad, nos hemos encontrado con casos de todo tipo, además de conocer a personas muy curiosas e interesantes que nos han descubierto temas realmente importantes para el mejor conocimiento de Cáceres. Ello nos ha dado pie a crear una gran biblioteca familiar, sin olvidarnos del impresionante archivo de fichas y notas, al que podemos agregar una nada despreciable hemeroteca formada a lo largo del siglo XX.

Y es a este conjunto de datos donde hemos podido sumar numerosa información facilitada por herederos y familiares de cacerenses notables, que estudiaron e investigaron sobre la eterna Cáceres en centurias pasadas. Así hemos conocido las tres emociones difícilmente comparables que tuvo D. Miguel A. Orti Belmonte. A saber: El Tesoro de Aliseda; la localización de la momia de Enrique IV; y los libros del Camarero de Isabel la Católica, Sancho Paredes Golfín y sus huesos dentro de una caja en un armario del archivo del Conde de Torres Arias.

Hoy y aquí vamos a referirnos brevemente a la segunda emoción histórica, es decir a la momia de Enrique IV. Y decimos que brevemente pues tenemos casi medio centenar de folios referidos a este tema, ello gracias a lo facilitado por los herederos de D. Miguel Ángel, y todo lo que Fray Sebastián García Rodríguez (1927-2015) nos descubrió generosamente con quién nos unió durante años una profunda amistad y colaboración.

Este atractivo tema despertó un gran interés no solamente en nuestra ciudad y alrededores provinciales, sino que durante varios años a nivel nacional experimentó un enorme interés de autoridades de todo tipo, periodistas, historiadores, e incluso población en general, lo que hizo que muchos curiosos se desplazarán hasta nuestra tierra.

Funerales del Rey

Se conocía la pobreza y mezquindad con la que se hicieron los funerales del Rey, su traslado casi en secreto al Monasterio de San Jerónimo del Paso y luego al de Guadalupe (Cáceres), y su anunciado deseo de descansar el sueño eterno debajo de su madre. Pero se desconocía el lugar exacto.

En las continuas investigaciones realizadas por D. Miguel, sobre la figura de la Reina Isabel La Católica en los archivos de la nobleza y especialmente en los del Duque de Frías, había ido tomando notas que se referían a Enrique IV, pero en su decidido afán por tener más datos que los aparecidos en los documentos históricos tan distantes, optó por desplazarse a Guadalupe. Y allí obtuvo la información correspondiente del Padre Villacampas, que Enrique IV estaba momificado, algo por otra parte, conocido en determinados círculos del propio Monasterio.

La búsqueda incansable llevada a cabo durante varios años, dio un feliz resultado, cuando en el año 1945, un alumno suyo hijo del médico de Guadalupe, le comunicó que había encontrado el ataúd del rey y el de su madre.

Conocido esto inmediatamente se presentó en Guadalupe el Sr. Orti, y cuando comprobó y verificó el hallazgo y estuvo completamente convencido de la certeza, en su obligación de Correspondiente de la Real Academia de la Historia, envió un detallado informe a la misma. Nombrando la Academia una comisión, formada por D. Manuel Gómez Moreno y el doctor D. Gregorio Marañón, para que, con los permisos eclesiásticos pertinentes, pudiesen trasladarse a Guadalupe.

Actuando D. Miguel como secretario de dicha comisión, procedieron a examinar los ataúdes, estudiar los cadáveres, fotografiándolos y midiéndolos, tomando todas las necesarias notas, para una vez finalizado el estudio dejar todo tal y como estaba.

Y así inexplicablemente en el informe oficial presentado por los Sres. Gómez Moreno y Marañón Posadillo a la Academia, no se hace mención alguna al Sr. Orti Belmonte, su magnífico trabajo de localización y detalle de tan histórico hallazgo, gracias a sus varias visitas a dicho Monasterio. Solamente se menciona al fotógrafo Sr. Calparsoro.

Pero tan interesante tema comienza mucho antes. En los inicios del siglo XX, cuando ya no vivían allí los jerónimos y los franciscanos aún no habían llegado, observando el párroco de Guadalupe D. Antonio de la Paz Gutiérrez, que un más que desagradable olor procedía de detrás del retablo, causado muy posiblemente por la muerte de algún gato, de los muchos que por allí pululaban, solicitó que algunos parroquianos descendieran hasta aquella zona y retiraran al causante de tan nauseabundo aroma.

De esta manera y sirviendo como improvisado guía, el por entonces sacristán del templo Pedro Rivas Gonzalo, seguido de varios decididos hombres de la localidad, no sin cierta dificultad, llegaron hasta la parte trasera de tan magnifico retablo. Encontrándose con una puerta cerrada, por la que una vez abierta accedieron a una pequeña estancia donde vieron dos grandes cajas de madera, cuidadosamente cerradas, y al destaparlas pudieron descubrir asombrados, las momias de los reyes.

La momia. / EL PERIÓDICO

No olvidemos que los jerónimos permanecieron administrando el Monasterio desde el año 1389 hasta su expulsión de 1835.

Los testigos

Descripción literal de algunos de los testigos: "Se encontraban las momias en perfecto estado de conservación, solamente la reina tenía algo desmoronada la nariz; la momia del rey representa a un hombre de gran estatura y recia complexión, se haya vestido de todas sus armas y sendas botas de montar en los pies. Se hallaban cubiertos ambos cadáveres con una tela de seda, sencillamente festoneada con labores de hilillo de oro, ya bastante ajada; y debajo del brazo izquierdo de cada una de las momias, las células realizadas por el padre Prior fray Juan de la Serena, el 19 de julio de 1618, detallando su identidad y cuando fueron trasladadas".

Cuando el 8 de noviembre de 1908, los franciscanos tomaron posesión de este Monasterio, aún se conservaba el recuerdo del hallazgo de las momias, lo que facilitó a que no pocos visitantes pudiesen acceder fácilmente hasta allí y contemplar los cuerpos e incluso tratar de extraer pedazos de los mismos, lo que obligó a los frailes a cerrar el acceso al lugar, llegando con el paso del tiempo a olvidarse de lo que allí se guardaba.

Según distintas fuentes documentales, mencionadas momias reales habían sido trasladadas hasta aquel lugar el 19 de julio de 1618, y colocadas allí con bóveda que desde muy antiguo que sirvió de paso al camarín y el trono de la Virgen de Guadalupe, espacio labrado dentro del muro que forma parte del ábside.

Recordemos que el rey Juan II de Castilla y su esposa la reina María de Aragón, acompañados por su hijo el príncipe Enrique, que con el paso del tiempo se convertiría en el IV visitaron el Monasterio de Guadalupe en el año 1435, permaneciendo en aquel privilegiado lugar varios días, como si de un retiro espiritual se tratase: De esta sencilla manera conocieron al Prior número cinco del templo, Fray Pedro de Valladolid, conocido familiarmente como Padre Cabañuelas. Siendo tanta la admiración que sintió la Reina con el religioso jerónimo, que le pidió que en el momento de su óbito sus restos fuesen sepultados cerca de los de aquel más que bondadoso hombre de Dios, quién fallecería en el año 1441.

Siendo el séptimo Prior Fray Juan de Zamora en 1445, fallecía la Reina, siendo enterrada en el Monasterio de Guadalupe, tal y como en su día manifestó. Y Enrique IV, fallecería en el año 1474, siendo enterrado inicialmente en el Monasterio del Paso, que cinco años después se convertiría en San Lorenzo del Escorial.

Hasta bien entrado el año 1518 no pudieron estar juntos los restos mortales de la Reina y su hijo el Rey, cerca de los del admirado Padre Cabañuelas, tal y como disponían los oportunos documentos. Ello como consecuencia de las profundas reformas que durante años se realizaron en todo el Monasterio.

El detallado y minucioso trabajo de investigación llevado a cabo durante años por D. Miguel Ángel Orti, nos ha dado pie a consultar un amplio número de documentos, a lo que hay que sumar la magnífica colaboración que durante un tiempo nos prestó Fray Sebastián García Rodríguez, gracias a lo cual hemos conocido esta interesante página histórica de nuestra provincia y sin duda de España.

Alonso J. Corrales Gaitán es investigador.