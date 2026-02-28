José Manuel Caballero, nuevo director de Cáritas en Cáceres: "La finalidad es poner a las personas en el centro"

Cáceres ha sumado este viernes una nueva puerta de entrada a la economía circular con sello social. Moda re-, la iniciativa vinculada a Cáritas que, más allá de la venta de ropa de segunda mano, busca generar empleo y oportunidades, ha inaugurado en la calle Pintores su nuevo establecimiento, el segundo en la ciudad tras el de Gil Cordero. La apertura ha tenido, además, un componente simbólico: entre quienes han acompañado el estreno ha estado José Manuel Caballero, recién nombrado director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres desde el pasado 2 de febrero.

Asesor financiero y tributario y natural de Cáceres, el nuevo responsable diocesano inicia una nueva etapa tras años vinculado a la gestión interna de la entidad. Como él mismo ha contado, su incorporación fue gradual, "casi sin planificarlo": primero como apoyo puntual y, después, con una dedicación cada vez mayor.

Al frente de Cáritas, ha indicado que el reto pasa por mantener la administración, pero también por ampliar el foco hacia los proyectos y los programas, con más presencia en la calle y más escucha a equipos y participantes. En esa línea, ha señalado que la realidad social "ha cambiado y tiene que cambiar".

Ropa donada, empleo real

El funcionamiento cotidiano, según ha detallado, comienza con un gesto simple: la ropa que la ciudadanía ya no usa. "Nos regalan ropa, la preparamos y la vendemos a un precio bajo", ha resumido, subrayando que el objetivo no es el margen comercial, sino el itinerario de inserción. Detrás del mostrador, en la parte menos visible, las prendas se limpian, se clasifican y se acondicionan antes de volver a ponerse en circulación.

El proyecto también exige un trabajo de sensibilizacióin: desmontar la idea de que la segunda mano equivale a baja calidad. En esa misma línea, el nuevo director diocesano ha indicado que, además de las donaciones particulares, el circuito incluye excedentes de algunas marcas que aportan prendas nuevas para su venta en tienda dentro de este modelo de economía social.

Escucha y apoyo

Caballero ha situado el crecimiento de Moda re- en un cambio cultural que se ha ido abriendo paso en los últimos años, con una mirada distinta sobre el consumo y la reutilización. "La finalidad es poner a las personas en el centro", ha explicado, al presentar la tienda como una herramienta para que quienes están en situación de exclusión se recompongan con apoyo y seguimientoo y, después, adquieran habilidades que les faciliten volver al mercado laboral.

La parte más delicada del proyecto, ha reconocido, no está en las perchas, sino en la parte más humana. El proceso, según ha descrito, empieza por la escucha y el acompañamiento. "Hay que conocer la mochila que llevan", ha destacado, para después trabajar la confianza, el arraigo y la estabilidad.

Red en expansión

Como balance desde el arranque del programa, ha indicado que el proyecto ha permitido "recuperar" a 25 personas mediante itinerarios de formación y empleo que se prolongan, de media, alrededor de tres años. Durante ese tiempo, ha explicado, el equipo mantiene relación con empresas para que, al cerrar el proceso, los participantes puedan dar el salto al mercado laboral ordinario.

De esta forma, la nueva apertura en Cáceres se enmarca dentro en una expansión sostenida en el conjunto del país: los últimos datos divulgados sitúan a Moda re- por encima de los 190 puntos de venta y la describen como una de las mayores redes de segunda mano vinculadas a la inserción social.