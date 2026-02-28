Khadija Amin, símbolo de la libertad de prensa, analiza en Cáceres la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge del 2 al 15 de marzo la exposición itinerante de Amnistía Internacional, Ellas son la revolución, una muestra que denuncia la grave situación de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán.

La exposición reúne los retratos y testimonios de 16 mujeres afganas, profesionales, artistas, científicas y defensoras de derechos humanos, cuyas vidas cambiaron radicalmente tras el regreso del régimen talibán en agosto de 2021. A través de sus historias, la muestra no solo visibiliza la represión, sino que también celebra la resistencia, valentía y compromiso de estas mujeres con la justicia y la igualdad.

Khadija Amin, símbolo de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres afganas

Como parte de la programación, el próximo 4 de marzo a las 18.00 horas, se celebrará un encuentro con Khadija Amin en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. La periodista afgana ofrecerá un análisis en primera persona sobre la situación actual del país y el impacto de las políticas talibanas sobre las mujeres. Amin, reconocida por su trabajo como presentadora en la televisión estatal de Afganistán, fue apartada de su labor tras la toma de poder talibán y actualmente vive en el exilio, convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha por la libertad de prensa y los derechos de las mujeres afganas.

Khadija Amin, periodista afgana. / ACNUR

Desde la llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto de 2021, las mujeres y niñas afganas han visto restringidos derechos fundamentales como la educación secundaria y universitaria, la participación laboral y la libertad de movimiento, además de enfrentar normas discriminatorias que limitan su vida cotidiana.

Una exposición que exige justicia y visibiliza la represión de género

'Ellas son la revolución' forma parte de una campaña internacional de Amnistía Internacional que busca sensibilizar a la ciudadanía y exigir a la comunidad internacional la rendición de cuentas de los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución de género. La muestra ha visitado ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y Rivas-Madrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y movilización social.