El Gran Teatro de Cáceres ha registrado este sábado un lleno absoluto con el concierto de Luis Pastor acompañado por la Banda Sinfónica Provincial, en una velada concebida como homenaje a la comunidad extremeña. Las entradas, puestas a la venta por 25 euros, se agotaron varias semanas antes del evento.

El cantautor llegaba al escenario acompañado de su mujer Lourdes Guerra y envuelto en un cálido aplauso que le dedicaba el público. "La música es sanadora", decía tras finalizar su primera canción, y así lo simbolizaba con una emotiva historia. Recientemente, cuenta, un joven le agradeció por acompañar a su padre durante sus dos últimos meses de vida. Y es que, mientras luchaba contra el cáncer él solo quería disfrutar de la música de su querido Luis Pastor.

El Luis Pastor más sinfónico llena el Gran Teatro de Cáceres / Jorge Valiente

El proyecto, impulsado por la Diputación de Cáceres y producido por Carlos Ortiz, ha supuesto la fusión de la canción de autor con la interpretación sinfónica. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, destacó en la presentación del concierto que la institución puso la Banda Sinfónica Provincial a disposición de la iniciativa como muestra del compromiso con la cultura extremeña y con quienes han contribuido a construir su identidad a través de la música y la palabra.

Sobre el escenario, una treintena de músicos dirigidos por Antonio Luis Suárez acompañaron al cantautor en un repertorio que incluyó temas de su último trabajo, 'Extremadura fado', canciones vinculadas a su colaboración con José Saramago y clásicos como 'Flor de jara' o 'Soy', adaptados especialmente para este formato por el arreglista José Antonio Márquez.

Luis Pastor, voz de la memoria y la identidad extremeña

Luis Pastor, natural del municipio cacereño de Berzocana, es uno de los referentes históricos de la canción de autor en España. Hijo de emigrantes extremeños, creció en el madrileño barrio de Vallecas y comenzó su trayectoria musical en los años setenta, en pleno final del franquismo, vinculado a los movimientos sociales y culturales que utilizaron la música como forma de expresión crítica.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera ha publicado más de una veintena de discos y ha desarrollado una obra marcada por el compromiso social, la defensa de la memoria democrática y la reivindicación de sus raíces extremeñas. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y homenajes, y su figura forma parte de la historia reciente de la canción de autor en España.

Por su parte, la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres es un proyecto cultural promovido por la Diputación con el objetivo de fortalecer la formación musical y acercar la música sinfónica a la ciudadanía. Integrada por músicos profesionales y dirigida por Antonio Luis Suárez, la formación participa en ciclos, conciertos temáticos y colaboraciones con artistas de distintos estilos.

Esta línea de trabajo responde a la estrategia cultural de la institución provincial, orientada a impulsar el tejido artístico extremeño y generar propuestas que conecten tradición y nuevas miradas.

La música como herramienta educativa

Paralelamente a su actividad artística, Luis Pastor participa en el proyecto educativo '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres. La iniciativa adapta su biografía en verso a un formato de concierto-taller en el que el cantautor comparte con estudiantes recuerdos de una generación que vivió los últimos años del franquismo y utilizó la canción como forma de resistencia cultural.

El programa ya ha pasado por el IES Universidad Laboral de Cáceres y continuará en las próximas semanas en centros como el IES Al-Qázeres, la Facultad de Formación del Profesorado, el IES Mario Roso de Luna de Logrosán, el Centro de Adultos de Cáceres o el Colegio Nazaret.

En estas sesiones, la música sirve como hilo conductor para reflexionar sobre libertad, democracia y participación social, acercando la memoria histórica a las nuevas generaciones desde una perspectiva artística y pedagógica.

Con el lleno del Gran Teatro y la continuidad de sus proyectos educativos, Luis Pastor reafirma su papel como figura clave de la cultura extremeña, tendiendo puentes entre la memoria, la creación contemporánea y el público actual.