'La magia de Elsa y Anna' en Cáceres: el espectáculo inspirado en Frozen que conquista a toda la familia

Numerosas propuestas para todos los públicos.

La magia de Elsa y Anna llega este domingo al Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá este domingo 1 de marzo a las 18.00 horas el espectáculo familiar La magia de Elsa y Anna, un evento inspirado en el universo de Frozen, una de las películas más queridas por el público infantil en los últimos años.

Desde su estreno, Frozen se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su historia, que combina aventura, humor y valores como el amor entre hermanas, la valentía y la importancia de ser uno mismo. Las canciones, especialmente Let It Go, junto a sus personajes carismáticos y su estética invernal llena de color y fantasía, han conquistado a los más pequeños. El espectáculo promete trasladar esa atmósfera mágica al escenario, con música, luces y momentos pensados para que niños y niñas disfruten de una experiencia inolvidable en familia.

Cartel oficial del espectáculo. / Palacio de Congresos de Cáceres.

Navalmoral de la Mata acoge un taller y ruta de marcha nórdica este domingo

Navalmoral de la Mata celebrará este domingo un Taller de Iniciación + Ruta de Marcha Nórdica, una propuesta deportiva pensada para quienes deseen descubrir o perfeccionar esta disciplina saludable.

La actividad tendrá lugar en el Espacio Multiusos de Navalmoral de la Mata y comenzará a las 10.00 horas con un taller de iniciación, seguido a las 11.30 horas de una ruta práctica. Está abierta a participantes a partir de 10 años, sin límite de edad, y resulta ideal tanto para principiantes como para personas que quieran mejorar su técnica. Las plazas son limitadas a 30 personas. El precio de inscripción es de 5 euros para federados, 8 euros para no federados, mientras que los socios de clubes locales podrán participar gratis. La jornada permitirá aprender la técnica correcta, mejorar la condición física y disfrutar de una experiencia activa y saludable en un ambiente dinámico y al aire libre.

Plasencia acoge un concierto de música de vanguardia con entrada libre

Plasencia acogerá este domingo a las 11.30 horas un concierto de música de vanguardia en la sala de conciertos de la Sociedad Filarmónica Placentina y Musikex - Escuela Superior de Música de Extremadura, situada en la Avenida del Valle, 23. El programa ofrecerá un recorrido por los estilos y estéticas que han marcado la evolución de la música clásica en los últimos 125 años, desde los inicios del siglo XX con el expresionismo y el dodecafonismo hasta las corrientes contemporáneas actuales. Una propuesta sonora que permitirá al público adentrarse en las distintas corrientes que han definido la creación musical moderna.