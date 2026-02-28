Cáceres impulsa jornadas para actualizar conocimientos de los médicos de familia y fortalecer la Atención Primaria

'Actualiza y Conecta' es el nombre con el que se han presentado este jueves las jornadas impulsadas por la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyCEx). Se trata de un encuentro formativo para los profesionales de la Medicina Familiar y Comunitaria de Extremadura, que ha tenido lugar en el Complejo Cultural San Francisco.

El proyecto se presenta con el objetivo de actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer la Atención Primaria.

La importancia de un médico de familia

"Nosotros somos el corazón del sistema sanitario", ha declarado el doctor Evelio Robles, actual presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (COMECA). Él presume de su profesión, que más que orgullosamente eligió por vocación. Sin embargo, se lamenta del cambio que se ha producido en los últimos años en cuanto a cómo se concibe la figura del médico de familia.

Antes eran los portadores de la confianza de los vecinos de los municipios cacereños, los encargados de cuidar no solo de ellos sino también de su tranquilidad. A día de hoy, esa percepción ha cambiado y, desde dentro de la profesión, sienten que no reciben el reconocimiento que merecen. Este hecho es algo que se traduce en las muchas plazas sin cubrir que se registran cada año. Y es que ellos, en palabras de Robles, no son solo importantes, sino que son "necesarios".

Precisamente estas jornadas nacen con la finalidad de cambiar esta realidad. "Lo que decimos sin palabras con estos es eventos es que creemos en los que hacemos", ha indicado Marta Corraliza, presidenta de la SEMFyCEx. Con ellas buscan crear una comunidad, conectar a diferentes expertos del sector y conocer las novedades tecnológicas de las que pueden valerse en su trabajo.

Tras esta apertura inicial se ha dado comienzo al programa establecido que comenzaba con cuatro talleres educativos.

Un programa lleno de nuevos conocimientos

El Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Fernando Fernández ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida con un taller enfocado en el ejercicio físico y la salud. Del deporte se pasa a la innovación en dolor crónico no oncológico de la mano de diversos especialistas. Los médicos de familia Manuel Jiménez y Josefina Costillo, y el fisioterapeuta Juan Manuel González han sido los encargados de impartir el seminario.

El alcohol, la cocaína y otras drogas han sido las protagonistas de la siguiente charla. Los especialistas Alba Palmerín, Manuel Tejero y María del Carmen López han instruido a los asistentes sobre la forma de actuar si uno sospecha que se encuentra en estas situaciones.

Finalmente, María Jesús Ramos y Borja Asins han dirigido una gymkana de urgencias.

Por la tarde, la actividad ha continuado con una serie de mesas redondas presentadas como 'Píldoras de Actualización en Medicina Familiar y Comunitaria'.

La cita ha comenzado con la intervención de Ariana Jordá en torno a la Diabetes Mellitus (DM). Le seguía Ana Margarida Pereira con una charla sobre inequidades o injusticias en salud. Ambas son Médicas de familia.

Carmen Gómez, también médica de familia, y Noelia Serrano, Residente de cuarto año en Medicina Familiar y Comunitaria, han ofrecido un seminario sobre atención al paciente mayor. Las conferencias finalizaban con la actualización cardiovascular, de la mano del médico de familia Francisco Javier Félix.

La sesión de clausura tuvo lugar en torno a las 18:30 con el programa 'Cómo sentirnos mejor y sufrir menos', a cargo del doctor Manuel Jiménez.

Orgullo y apoyo institucional

"Los médicos de familia son fundamentales para vivir tranquilo en un pueblo", ha indicado Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, también presente en la inauguración de las jornadas. En su opinión, "el médico de un pueblo es algo especial", el único capaz de infundir calma a los pacientes y hacerles sentir "como si estuvieran en casa".

Con estas palabras reafirmaba la necesidad de que las instituciones fomenten la sanidad y luchen por sus profesionales. Desde la Institución Provincial realizan convenios anualmente para que médicos expertos difundan sus conocimientos por los municipios de la región a través de charlas. En sus propias palabras, "invertir en los médicos es algo consustancial a una buena provincia".

Respaldaba sus palabras Sara García, Consejera de Salud y Servicios Sociales. Indicaba que los médicos de familia son los únicos especialistas sanitarios que disponen de una "visión global" de cada caso. En este sentido ha explicado que trabajan para ofrecerles nuevas herramientas que incorporar a su trabajo. Hasta el momento ha compartido la implementación del WhatsApp como medio para agendar citas médicas, junto al uso de la IA para que puedan dedicar más tiempo al paciente. El objetivo es que "aprovechen para hablar más con ellos", de cara a entender sus dolencias, y "pasen menos tiempo tecleando".

Desde el equipo de Gobierno trasladaba su orgullo a los médicos de familia y asegura que seguirán luchando como hasta ahora para garantizar que sus derechos se cumplan.