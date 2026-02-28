Planes en Cáceres este sábado: cuento infantil, taller creativo y concierto de Fórmula V

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad.

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge la presentación del cuento 'El monstruo con piel de papel'

Este sábado 28 de febrero a las 11.30 horas se celebrará la presentación del cuento El monstruo con piel de papel en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres. El evento, dirigido al público infantil y familiar, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de adentrarse en el universo de esta historia y conocer más detalles sobre su creación. La cita se presenta como una propuesta cultural para fomentar la lectura y disfrutar de la literatura en un espacio de encuentro abierto a la comunidad.

Portada del libro 'El monstruo con piel de papel'. / Cedida

El Espacio Belleartes organiza un taller infantil de arcilla inspirado en historias de amor

El sábado el Espacio Belleartes acogerá el taller Arcilla en seco JUNIOR · Crea piezas basadas en cuentos de amor, una propuesta creativa dirigida a niños y niñas de entre 8 y 14 años.

La actividad invita a descubrir grandes historias de amor de todos los tiempos a través de sus símbolos y emociones, transformando la inspiración del cine en piezas únicas de arcilla. El taller combinará imaginación, arte y expresión personal para celebrar San Valentín de una manera diferente y artística.

'Fórmula V' actuará este sábado en el Palacio de Congresos de Cáceres

La mítica banda española Fórmula V ofrecerá un concierto este sábado a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres.

El grupo, referente del pop español y autor de canciones que marcaron a varias generaciones, volverá a subirse al escenario para repasar sus grandes éxitos en una cita pensada para el disfrute de público de todas las edades. La actuación promete una velada cargada de nostalgia, ritmo y temas inolvidables.