El PSOE de Cáceres exige una sanidad pública "universal y de calidad" para los cacereños ante la Junta de Extremadura

El PSOE de Cáceres ha denunciado un "grave abandono" de la sanidad pública tras celebrar una asamblea abierta con personas usuarias del sistema sanitario en la ciudad y su comarca. En el encuentro, según la formación, se han puesto sobre la mesa problemas que ya venían señalando en los últimos meses y que, a su juicio, se han intensificado con la gestión actual de la Junta de Extremadura.

Durante la reunión, los socialistas han cuestionado la organización del Área de Salud de Cáceres, la más extensa de la región, y han criticado que la Gerencia esté ocupada por una persona que compatibiliza ese cargo con una concejalía en el Ayuntamiento. A su entender, esta situación supone una gestión "a tiempo parcial" en un área que requiere dedicación exclusiva. Asimismo, han señalado como "falta de ética" la inscripción de la gerente en un proceso de oposiciones de enfermería cuyo tribunal depende del Servicio Extremeño de Salud, aunque posteriormente renunciara a presentarse.

La demora en Atención Primaria es una de las mayores inquietudes

Uno de los asuntos que más preocupación ha generado entre los asistentes ha sido el aumento de los tiempos de espera en Atención Primaria. Según ha expuesto el PSOE, en numerosos centros de salud de la ciudad y su entorno las citas pueden demorarse entre siete y diez días, lo que —afirman— provoca que muchos pacientes acudan directamente a los servicios de Urgencias hospitalarias, incrementando la presión asistencial.

La formación también ha vinculado este escenario con el crecimiento de la contratación de seguros sanitarios privados en Extremadura en los últimos años, un dato que interpretan como síntoma de desconfianza hacia el sistema público.

En relación con la actividad hospitalaria, el PSOE ha vuelto a criticar las listas de espera quirúrgica y el recurso a las denominadas "peonadas", es decir, actividad extraordinaria por las tardes. Según han indicado, esta fórmula supone un coste elevado para la administración y no estaría resolviendo de fondo el problema estructural de demoras.

Situación de los servicios sanitarios y hospitales

Otro de los puntos abordados ha sido la situación del servicio de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres. Los socialistas han pedido claridad sobre la cobertura real del servicio, las guardias y la posible derivación de urgencias a Badajoz, al considerar que la información disponible genera incertidumbre entre los pacientes.

En materia de infraestructuras, el PSOE ha recordado que el proyecto del centro de salud en El Junquillo —barrio en expansión de la ciudad— continúa sin avances, pese a que el pleno municipal aprobó solicitar su creación. También han lamentado que la segunda fase del hospital siga sin iniciarse, a pesar de estar licitada.

Entre las propuestas que la formación considera prioritarias figuran además la puesta en marcha de un Punto de Atención Continuada (PAC) en La Mejostilla y la activación de un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) para reforzar la atención domiciliaria y aliviar la carga de los centros de salud.

El PSOE de Cáceres ha concluido que continuará manteniendo reuniones con usuarios y colectivos sanitarios para trasladar sus demandas a la Junta de Extremadura y exigir, según han señalado, una sanidad pública "universal y de calidad" para la ciudadanía cacereña.