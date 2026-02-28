Más de 120 raciones de arroz con bogavante cada fin de semana en Cáceres: el secreto del éxito de Homarus

La historia del arroz con bogavante en Homarus se ha ido cocinando a fuego lento desde antes de que el local abriera sus puertas. Según explica Mariluz Martín, su encargada de sala, el origen está en los años de oficio en Madrid, donde su marido, chef y copropietario, trabajó en una cocina que estaba especializada en este crustáceo, aunque allí no lo preparaban en arroz. "Lo había visto durante muchos años y fue por eso" por lo que, al montar el proyecto en Extremadura, decidió incorporarlo como plato bandera. Desde entonces, en Cáceres, este plato tiene una dirección que muchos repiten casi como un reflejo cada fin de semana: "Vienen familias enteras a compartir mesas como quien hace una paella en su casa, pero con mantel de restaurante y el mar servido en cazuela".

De Madrid a Cáceres (con una parada previa)

El aterrizaje en la ciudad fue a comienzos de siglo. Mariluz situó la llegada a Cáceres en 2001 y ha recordado que, antes de Homarus, estuvieron cuatro años en otro restaurante, donde ya empezaron a preparar el arroz con bogavante. Homarus abrió en 2005 y el pasado año (2025) cumplió dos décadas de trayectoria.

En aquel inicio, señaló, apenas había referencias en la ciudad. Mencionó un local de la plaza Mayor (Los Candiles) que lo ofrecía "por encargo" y que cerró poco después. La diferencia, subraya, es que en Homarus el arroz se hace al momento: “Aunque sea para una persona, lo cocinamos”.

Base reconocible

La preparación, tal y como la describe, empieza con una base reconocible para cualquier cocina de cuchara bien entendida: una fritada con pimiento, cebolla y ajo, a la que se suma "pimentón de La Vera”, ingrediente que marca el acento local del plato. Luego se añaden trocitos de sepia y gambas peladas, y se saltea el conjunto antes de incorporar el arroz.

Pero si hay un punto que ha destacado por encima del resto es el fumé. “Es lo más importante”, insiste, explicando que siempre tienen preparado un buen caldo de pescado, clave para que el resultado sea un arroz meloso, lejos de la sequedad de una paella.

Bogavante vivo, dos días por semana

La materia prima llega con regularidad. Homarus trabaja habitualmente con bogavante canadiense, una elección vinculada al coste del marisco nacional. Los bogavantes llegan vivos todas las semanas y se conservan en un vivero propio. Las entregas, según explica, suelen hacerse los martes y los viernes, con una media de seis cajas semanales. El volumen semanal es de unos 50 kilos de bogavante por semana.

Un plato que pide el fin de semana (y también para llevar)

El pulso del arroz se nota especialmente en sábado y domingo al mediodía. Mariluz estima que, en los picos del fin de semana, pueden salir más de 60 raciones en un servicio de sábado y una cifra similar el domingo. Entre semana, en cambio, muchos clientes habituales se decantan por carnes o pescados.

Además, indica que también se pide para llevar y que es un plato que aguanta bien de un día para otro: si sobra, "mañana te lo puedes comer también", defiende, defendiendo que el arroz meloso mantiene su gracia con el reposo.

Antes del plato fuerte, el restaurante suele proponer entrantes para compartir, con presencia de producto de la tierra (jamón, lomo, quesos, ensaladas o carpaccio de solomillo) y, después, postres caseros. Un esquema sencillo que explica por qué, en Cáceres, hay domingos que ya huelen a bogavante antes incluso de sentarse a la mesa.