Puentes al empleo

Remudarte, con Isabel Campos al frente, usa la ropa como punto de partida para la inserción laboral en Cáceres

La técnica de acompañamiento al empleo destaca la importancia de este tipo de empresas como puente al mercado laboral, especialmente en Extremadura, donde aún son escasas

Isabel Campos, en la nueva tienda de Moda re- en la calle Pintores.

Isabel Campos, en la nueva tienda de Moda re- en la calle Pintores. / Cedida

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La cacereña Isabel Campos ha puesto voz al trabajo menos visible de Remudarte con Moda re-, la empresa de inserción impulsada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. Técnica de acompañamiento a la inserción laboral desde el 5 de noviembre de 2020, ha relatado cómo ha vivido estos cinco años dentro de un proyecto que usa la ropa como punto de partida para algo más amplio: reconstruir rutinas, confianza y hábitos laborales en personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

Si tuviera que condensar estos años, Campos lo haría en una palabra: "remolinos". Aun así, ha señalado que su trabajo es especialmente gratificante por el lugar que ocupa en el proceso: acompañar el recorrido de cada participante, con cambios, avances y también parones. "Mi puesto es el más bonito, porque ves a la persona cuando llega y las diferentes fases que atraviesan", ha explicado.

Según ha detallado, el primer paso del proceso es una fase de acogida de unas 40 horas (aproximadamente una semana) en la que el equipo trabaja de forma directa con la persona para identificar carencias y habilidades. Con esa base se diseña un itinerario de inserción con objetivos concretos, que se revisa en el día a día: se alcanzan metas, se reajustan otras y se fijan nuevos pasos conforme avanza el recorrido.

La técnica de acompañamiento al empleo en Remudarte, durante la inauguración este viernes.

La técnica de acompañamiento al empleo en Remudarte, durante la inauguración este viernes. / Cedida

Más empleo social

Campos ha insistido en que muchas de las personas que llegan a estos programas arrastran situaciones complejas, pero también "tienen muchas ganas" de salir de la exclusión. Sin un apoyo previo, ha señalado, cuesta competir en igualdad. Por eso ha subrayado la importancia de figuras como el técnico de inserción y el de acompañamiento a la producción, y ha pedido reforzar una red de empresas capaz de abrir esa primera puerta allí donde más se resiste.

En la actualidad, Remudarte cuenta con siete personas en inserción y un equipo de cuatro profesionales que sostienen la estructura del proyecto. La apertura de la segunda tienda en Cáceres, ha explicado, busca ensanchar ese margen de oportunidad: el objetivo para 2026 es sumar un empleo social más y cerrar el año con ocho plazas de inserción en marcha de forma continuada.

"La ropa es la excusa"

Isabel Campos ha defendido el modelo de las empresas de inserción como un puente real hacia el mercado laboral ordinario, especialmente en comunidades con poca implantación. "En Extremadura todavía tenemos muy pocas", ha advertido, reclamando más iniciativas de este tipo. En su argumentario, la clave no está solo en los talleres o en las formaciones previas, sino en el aprendizaje en un entorno de trabajo "real y de verdad", con horarios, responsabilidades y hábitos sostenidos. "Para nosotros, la ropa es la excusa para trabajar con la persona", ha resumido.

