El TSJEx confirma hasta 18 años de cárcel para la pareja condenada por prostituir a mujeres en Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres contra dos personas condenadas por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución lucrativa, tras desestimar los recursos presentados. Además, ha impuesto las costas de la apelación a los recurrentes.

Los condenados son una mujer colombiana que fijó su residencia en la capital cacereña en 2023 y un hombre, ambos pareja y sin antecedentes penales en el momento de los hechos juzgados. La resolución, ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal extremeño, fija penas de seis años de prisión por cada uno de los hechos (42 años en total, con un límite máximo de cumplimiento de 18), además de la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de las siete víctimas durante diez años y una medida de libertad vigilada de cinco años una vez cumplida la pena.

También se ha mantenido la condena por un delito continuado contra los derechos de ciudadanos extranjeros, con multa de diez meses (cuota diaria de seis euros), así como el decomiso de un vehículo Audi Q7, teléfonos móviles entregados a las afectadas, una lámpara led utilizada para fotografiarlas y el dinero intervenido. En concepto de responsabilidad civil, se ha ratificado el pago de indemnizaciones a las siete víctimas (8.000 euros para cinco de ellas y 3.000 euros para otras dos).

Hechos probados

Según declara probado el tribunal, ambos habrían contactado con mujeres en Colombia, facilitando su traslado a España para ejercer la prostitución en varios pisos de la barriada de Nuevo Cáceres. Las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad económica y personal, lo que "facilitó su sometimiento a las condiciones impuestas".

Imagen del juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres. / Jorge Valiente

Una vez en la ciudad, les atribuían deudas derivadas del viaje y el alojamiento y les imponían las condiciones económicas y de funcionamiento, fijando normas, horarios y porcentajes sobre los ingresos obtenidos. El relato judicial señala que actuaban de forma coordinada en todas las fases del delito y ejercían un control continuado sobre las víctimas mediante sistemas de vigilancia y seguimiento, además de gestionar los contactos con los clientes.

Aval de la prueba

El TSJEx ha considerado que la Audiencia Provincial realizó una valoración completa y racional de la prueba practicada en el juicio y ha destacado que las declaraciones de las mujeres, que comparecieron como testigos protegidos, estuvieron corroboradas por otros elementos probatorios incorporados a la causa.

Posibilidad de recurso

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según recoge el propio fallo, dentro de los plazos legalmente establecidos.