'Women on the Go': el movimiento de empoderamiento femenino de Sol Franco y Cristina Bermejo desde Cáceres

Sol Franco, especialista en posicionamiento de marca, comunicación y marketing, y Cristina Bermejo, consultora estratégica, decidieron unir talento, experiencia y visión para crear Women on the Go, una iniciativa que se ha convertido en un referente de empoderamiento femenino.

Dos visiones diferentes que se unieron

"Lo más enriquecedor y bonito de este proyecto es que partimos de realidades muy distintas. Sol viene de otro país y trae una mirada internacional muy inspiradora; yo, en cambio, procedo de un entorno empresarial diferente. Precisamente esa combinación de experiencias, enfoques e ideas fue lo que nos permitió dar forma a una propuesta sólida y completa, algo que sentíamos que todavía no existía aquí. Sol había conocido en Argentina comunidades con perfiles femeninos muy potentes, con una energía y una estructura muy consolidadas, mientras que en nuestro entorno este tipo de iniciativas aún estaban en una fase incipiente. Detectamos esa oportunidad y decidimos unir nuestra visión para crear un movimiento que recogiera lo mejor de ambos mundos y lo adaptara a nuestra realidad", explica Cristina.

Un año de trabajo

El proyecto requirió un año completo de preparación y planificación estratégica. Durante ese tiempo, trabajaron en el desarrollo integral de la marca, definieron su posicionamiento, construyeron la identidad visual, diseñaron los elementos gráficos y conceptualizaron cuidadosamente cómo debían ser los eventos.

Cada detalle, desde la estética hasta la experiencia, fue pensado con intención y coherencia. Su objetivo no era replicar formatos ya existentes, sino crear una propuesta verdaderamente diferencial, con personalidad propia y capaz de aportar algo nuevo al panorama actual.

Una comunidad que impulsa el crecimiento compartido

"Nuestra misión es crear una comunidad de mujeres que se acompañen y se apoyen mutuamente en su crecimiento y desarrollo profesional. Queremos que generen redes de contacto sólidas y, sobre todo, que se sientan identificadas con el movimiento Women on the Go: un movimiento lleno de creatividad, alegría, superación, desarrollo y crecimiento constante. A través de eventos presenciales diseñados al detalle, buscamos ofrecer mucho más que encuentros profesionales. Cada cita está pensada para combinar diversión, glamour, colaboración y aprendizaje en espacios singulares, cuidadosamente elegidos y ambientados con detalles exclusivos que convierten cada encuentro en una experiencia única e inolvidable", menciona Sol.

Uno de los eventos de 'Women on the Go'. / Cedida

Por su parte, Cristina destaca que el proyecto parte de una visión integral del liderazgo femenino, entendiendo que el desarrollo profesional y el crecimiento personal son pilares inseparables en la evolución de las mujeres líderes de hoy. El desarrollo profesional, explica, permite adquirir las habilidades, los conocimientos y las experiencias necesarias para avanzar con seguridad en la carrera laboral y alcanzar nuevas metas. Sin embargo, subraya que el éxito no se construye únicamente desde lo técnico: el desarrollo personal es igualmente esencial para fortalecer la confianza, cultivar la resiliencia y cuidar el bienestar emocional.

Crecimiento sólido y proyección futura

"Actualmente, 60 mujeres ya forman parte de nuestro proyecto y estamos muy felices con este crecimiento. No buscamos expandirnos de manera acelerada, queremos consolidar Women on the Go de forma sólida, cuidando cada detalle y manteniendo nuestra esencia. En el futuro, nos encantaría poder llevar esta iniciativa a otras comunidades autónomas, ya que, por el momento, todos nuestros eventos se celebran en Cáceres y Badajoz", destaca Sol.

Segundo aniversario y entrega de los primeros premios

Por último, el próximo 17 de abril, Women on the Go celebrará su segundo aniversario con un evento especial en la Huerta del Conde. Este año, como novedad, se entregarán los primeros Premios Women on the Go, en los que un jurado evaluará la trayectoria, el impacto y la influencia profesional de cada participante, reconociendo así el talento y la contribución de las mujeres que forman parte de la comunidad.