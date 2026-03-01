Nuestro Padre Jesús de la Salud abre sus puertas a personas con discapacidad visual en Cáceres

El Templo Conventual de Santo Domingo acogió este fin de semana el tradicional besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Salud, una de las devociones más arraigadas de la Semana Santa cacereña. El domingo, a partir de las 18:00 horas, se reservó un tramo especial para que personas con discapacidad visual pudieran conocer la imagen a través del tacto, en una actividad desarrollada en colaboración con la ONCE.

La iniciativa permitió que los asistentes recorrieran con sus manos los rasgos y detalles de la talla, en una experiencia guiada y adaptada que buscó acercar el patrimonio religioso a todos los fieles sin barreras. Desde la organización se destacó que el objetivo fue hacer accesible la devoción y el arte sacro a quienes no pueden contemplarlo visualmente.

Una devoción histórica en Cáceres

Nuestro Padre Jesús de la Salud es una de las imágenes titulares vinculadas al Templo de Santo Domingo y forma parte de las celebraciones de la Semana Santa de Cáceres, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La imagen representa a Cristo en actitud de recogimiento y es especialmente venerada por quienes le atribuyen protección y consuelo ante la enfermedad, de ahí su advocación.

A lo largo del año, la hermandad organiza distintos cultos en su honor, destacando el besamanos previo a la Cuaresma y su participación en los desfiles procesionales. Estas celebraciones reúnen cada año a cientos de fieles. Según datos facilitados por la propia cofradía en ediciones anteriores, el besamanos suele congregar a varios centenares de personas a lo largo del fin de semana, con especial afluencia en la jornada dominical.

Accesibilidad y patrimonio

La colaboración con la ONCE se enmarcó en una línea de trabajo orientada a fomentar la inclusión en actos culturales y religiosos. Este tipo de iniciativas, cada vez más presentes en templos y espacios patrimoniales de España, permiten que personas con discapacidad visual accedan al patrimonio artístico mediante el tacto, bajo supervisión y con las medidas de conservación necesarias.

La experiencia tuvo así un doble valor, devocional y cultural, al facilitar la comprensión de las proporciones y detalles escultóricos de la imagen. Con esta acción, la organización del besamanos reforzó el carácter abierto e integrador de una tradición que cada año moviliza a buena parte de la ciudad, demostrando que fe, patrimonio e inclusión pueden caminar de la mano.