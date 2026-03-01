Tradición cofrade
Nuestro Padre Jesús de la Salud abre sus puertas a personas con discapacidad visual en Cáceres
El besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Salud, celebrado en el Templo Conventual de Santo Domingo, incluyó una sesión especial para que personas con discapacidad visual pudieran conocer la imagen mediante el tacto, en colaboración con la ONCE
El Templo Conventual de Santo Domingo acogió este fin de semana el tradicional besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Salud, una de las devociones más arraigadas de la Semana Santa cacereña. El domingo, a partir de las 18:00 horas, se reservó un tramo especial para que personas con discapacidad visual pudieran conocer la imagen a través del tacto, en una actividad desarrollada en colaboración con la ONCE.
La iniciativa permitió que los asistentes recorrieran con sus manos los rasgos y detalles de la talla, en una experiencia guiada y adaptada que buscó acercar el patrimonio religioso a todos los fieles sin barreras. Desde la organización se destacó que el objetivo fue hacer accesible la devoción y el arte sacro a quienes no pueden contemplarlo visualmente.
Una devoción histórica en Cáceres
Nuestro Padre Jesús de la Salud es una de las imágenes titulares vinculadas al Templo de Santo Domingo y forma parte de las celebraciones de la Semana Santa de Cáceres, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La imagen representa a Cristo en actitud de recogimiento y es especialmente venerada por quienes le atribuyen protección y consuelo ante la enfermedad, de ahí su advocación.
A lo largo del año, la hermandad organiza distintos cultos en su honor, destacando el besamanos previo a la Cuaresma y su participación en los desfiles procesionales. Estas celebraciones reúnen cada año a cientos de fieles. Según datos facilitados por la propia cofradía en ediciones anteriores, el besamanos suele congregar a varios centenares de personas a lo largo del fin de semana, con especial afluencia en la jornada dominical.
Accesibilidad y patrimonio
La colaboración con la ONCE se enmarcó en una línea de trabajo orientada a fomentar la inclusión en actos culturales y religiosos. Este tipo de iniciativas, cada vez más presentes en templos y espacios patrimoniales de España, permiten que personas con discapacidad visual accedan al patrimonio artístico mediante el tacto, bajo supervisión y con las medidas de conservación necesarias.
La experiencia tuvo así un doble valor, devocional y cultural, al facilitar la comprensión de las proporciones y detalles escultóricos de la imagen. Con esta acción, la organización del besamanos reforzó el carácter abierto e integrador de una tradición que cada año moviliza a buena parte de la ciudad, demostrando que fe, patrimonio e inclusión pueden caminar de la mano.
