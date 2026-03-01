Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres

Un camión se ha estrellado este martes contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres, provocando la caída del ejemplar sobre un semáforo y obligando a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia.

El accidente, ocurrido en una de las principales arterias de la ciudad, se saldó sin daños personales, aunque sí generó momentos de tensión entre los viandantes y conductores que circulaban por la zona. Como consecuencia del impacto, el árbol cedió y terminó desplomándose sobre el semáforo situado en las inmediaciones, lo que afectó temporalmente a la regulación del tráfico.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los bomberos, cuya actuación coordinada permitió subsanar la situación y evitar "un mal mayor", según destacaron fuentes presentes en el operativo.

Corte en la circulación

La Policía Local procedió a cortar la circulación en la vía afectada, así como el paso de peatones cercano, con el objetivo de garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las labores de retirada. Por su parte, los bomberos se encargaron de cortar las ramas del árbol dañado para impedir que pudieran caer sobre otros vehículos que transitaran por la avenida.

Tras varias horas de trabajo, la normalidad regresó progresivamente a la zona. A esta hora, el único vestigio visible de lo ocurrido es un árbol levemente ladeado y algo levantado del suelo, testigo silencioso de un suceso que, gracias a la rápida intervención de los servicios de seguridad, quedó en un susto sin mayores consecuencias.