Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales

Las promociones de vivienda están regresando al lugar en el que nunca pareció que podían hacerlo: el centro de Cáceres. Con algunas reformas de obras en calles como la avenida Virgen de la Montaña o la Ronda del Carmen para la creación de apartamentos, ahora se suma otra en un entorno privilegiado, a un paso del entorno de Cánovas y la avenida de España. El edificio señorial ubicado en la confluencia de las calles Clemente Sánchez Ramos (con entrada por el número 6) y Obispo Ciriaco Benavente (donde existe el acceso a un garaje) está siendo objeto de una rehabilitación para crear hasta una decena de pisos y locales.

El inmueble, que ya fue sometido a una obra hace más de una década por la que logró ganar hasta dos plantas más, se somete nuevamente a una actuación. Fue la residencia del doctor casareño Juan Gonzalo Cortés y se incluyó en el Catálogo de Bienes Protegidos tras la revisión y adaptación del Plan General Municipal de la ciudad del año 2010.

El cartel informativo de las obras. / E. P.

Así es el edificio

En este documento, se define como un edificio en esquina entre medianerías formando manzana de cuatro plantas. También hay que sumarle el bajo. La cubierta es inclinada, con alero sobre moldura y teja árabe como elemento de cubrición. En la descripción de la fachada, se indica que es un edificio clasicista con elementos decorativos de estilos históricos, como los frontones partidos con pináculo central. Hay aplicación de cantería en las esquinas y en el cuerpo central, vanos alineados en ejes de proporciones ligeramente alargadas, con recercado de canterías y alféizares decorados con ménsulas.

Inmueble que se va a rehabilitar. / E. P.

Según el cartel informativo de las obras, se confirma que el inmueble se está rehabilitando. La empresa que lo promueve y lo construye es Prosal, y el autor del proyecto es el arquitecto José Javier Sánchez Sánchez. Se van a construir dos viviendas o locales en cada una de las plantas. En total, tiene cinco pisos, por lo que se van a habilitar hasta diez casas o establecimientos. Sin embargo, según informan, las obras llevan paralizadas varios meses. Se trata de una actuación con una fuerte inversión.

Más promociones

A esta obra hay que sumarle la que se está ejecutando en el entorno de la avenida Virgen de la Montaña como una importante promoción en el centro. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo se han aliado para sacar adelante un proyecto por el que se transformará la antigua tienda de moda infantil Pequeñines (en la esquina con la calle Fernando Bravo) en cuatro viviendas. Los apartamentos van a tener dos dormitorios, un baño y un salón-cocina, además de trasteros. En total, van a disponer de 65 metros cuadrados. En cuanto al precio, se encuentra en torno a los 180.000 euros:«Es una zona de expansión y que se está revalorizando mucho», precisa José Antonio Merideño, gerente de Timmer.

Por otro lado, en el antiguo edificio donde tuvo su sede la Gerencia del Catastro en la calle Maluquer se van a crear nueve apartamentos y 14 trasteros. Ya han comenzado las obras en la parte baja del bloque para reconvertir el espacio gracias al proyecto ‘Terrazas de Cánovas’, promovido por la empresa VegaVera.

Adecuación del inmueble

El proyecto contempla la adecuación del inmueble a estándares actuales de eficiencia y confort, con una planificación orientada a mejorar su comportamiento energético y adaptarlo a las necesidades del mercado actual. Las obras acaban de comenzar y, actualmente, se están realizando tareas de desescombro. Media docena de operarios se emplean a fondo para sacar todos los escombros a la calle por la zona de León Leal y la Ronda del Carmen. Va a contar con siete apartamentos de un dormitorio otros dos de dos habitaciones. La superficie será de entre 80 y 120 metros cuadrados y el coste ascendería hasta los 172.000 euros. Se prevé que antes de que acabe el año estén entregados a sus propietarios. El 30% ya están reservados.