La Diputación de Cáceres exhibe la huella romana en la provincia: de la Vía de la Plata al puente de Alcántara

La exposición 'Roma en Cáceres', organizada por la Diputación Provincial dentro del programa 'Hablan Nuestros Documentos', no solo propone un recorrido histórico, sino que invita a entender hasta qué punto la herencia romana continúa presente en la cultura y la organización del territorio cacereño.

Instalada en el edificio Pintores 10, la muestra reúne documentación histórica y referencias a yacimientos arqueológicos de la provincia para explicar qué permanece hoy de aquel legado y cómo se selecciona y preserva.

La huella romana en la Cáceres actual

La influencia romana en la provincia de Cáceres se percibe, en primer lugar, en la configuración del territorio y las infraestructuras. La Vía de la Plata, que atravesaba el oeste peninsular uniendo Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), marcó un eje de comunicación que aún hoy condiciona vías de tránsito y asentamientos en municipios como Cáceres, Plasencia o Galisteo. Su trazado es uno de los mejor documentados de Hispania, según estudios del Ministerio de Cultura y del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

El puente romano de Alcántara, construido en el siglo II d.C. sobre el río Tajo, sigue en uso y está considerado una de las obras maestras de la ingeniería romana, tal y como recoge la bibliografía especializada y la propia inscripción fundacional conservada en el monumento. Su permanencia evidencia la durabilidad de las técnicas constructivas romanas basadas en sillares de granito y arcos de medio punto.

En el ámbito urbano, yacimientos como Cáceres el Viejo —identificado con el campamento romano de Castra Caecilia— muestran la implantación del modelo militar y administrativo romano en el territorio. Asimismo, enclaves como Augustobriga, en el actual término de Bohonal de Ibor (cuyos restos fueron trasladados parcialmente tras la construcción del embalse de Valdecañas en 1963), reflejan la organización municipal romana y su sistema de foros y templos.

Más allá de las infraestructuras, la herencia romana pervive en el derecho, la lengua —el latín como base del castellano— y la organización administrativa, elementos ampliamente documentados por la historiografía española y presentes en estudios de referencia como el 'Viaje de España' de Antonio Ponz o el 'Sumario de las antigüedades romanas que hay en España' de Juan Agustín Ceán Bermúdez, obras que también se exhiben en la muestra.

Criterios de selección documental

Según ha explicado la responsable del Archivo de la Diputación, la selección de piezas parte de los fondos documentales conservados en el propio archivo provincial. El criterio combina relevancia histórica, vinculación directa con la provincia de Cáceres y capacidad didáctica.

Se establecen diálogos entre documentos escritos —grabados, crónicas, estudios arqueológicos— y los restos materiales a los que hacen referencia. Así, por ejemplo, los grabados del 'Voyage pittoresque et historique de l’Espagne' de Alexandre de Laborde se exponen junto a referencias a monumentos como el puente de Alcántara o tramos de la Vía de la Plata en el término municipal de Cáceres.

La inclusión de investigaciones contemporáneas sobre yacimientos como Cáceres el Viejo responde a un criterio de actualización científica, incorporando aportaciones de la arqueología moderna realizadas en la provincia.

Conservación y restauración del patrimonio

La preservación de los documentos expuestos se rige por protocolos archivísticos reconocidos a nivel estatal. Los fondos documentales se conservan en depósitos con control de temperatura y humedad, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Cultura para archivos históricos. Para su exhibición, se emplean vitrinas con protección frente a la luz y materiales libres de ácido que evitan el deterioro del papel.

En el caso de los elementos arqueológicos, la conservación preventiva es el método principal. Instituciones como el Instituto del Patrimonio Cultural de España establecen criterios para la limpieza, consolidación de materiales pétreos y control ambiental en espacios expositivos. En monumentos como el puente de Alcántara, las intervenciones se realizan con técnicas de restauración estructural y seguimiento técnico periódico para garantizar su estabilidad sin alterar su autenticidad histórica.

Con esta exposición, la Diputación de Cáceres no solo difunde el legado romano de municipios como Cáceres, Alcántara o Bohonal de Ibor, sino que también pone el foco en el trabajo técnico y científico que permite que documentos y vestigios de más de dos mil años sigan formando parte de la memoria colectiva de la provincia.