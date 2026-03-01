El Festival de Cine Español de Cáceres arranca con estrenos locales y un fuerte compromiso social

La 33ª edición del Festival de Cine Español de Cáceres ha arrancado este domingo en Multicines Cáceres con dos estrenos exclusivos que imprimen un marcado sello local al inicio del certamen. A las 13:00 horas, familiares, amigos y profesionales del sector han arropado la presentación de los cortometrajes 'Los pequeños momentos' y 'Kipuka', primeras proyecciones de un festival que se prolongará hasta el 14 de marzo.

Inauguración de la 33ª edición del Festival de Cine Español de Cáceres. / Jorge Valiente

Durante la inauguración se ha proyectado también el vídeo promocional de esta edición, que refuerza el carácter solidario del certamen bajo el lema "Ver Cine Español Ayuda". La recaudación contribuirá al envío de medicamentos a Gaza, consolidando así la vertiente social de un festival que, según su organización, es el más longevo de España dedicado exclusivamente a premiar el cine nacional.

Dos historias con acento propio

El primero de los estrenos, 'Los pequeños momentos', es una producción vinculada a creadores cacereños. Rodado en Madrid y dirigido por Alberto Lucero —que firma el guion, la codirección y el papel protagonista— junto a Marian Redondo, el cortometraje aborda la historia de Darío, un joven con enfermedad terminal que comparte un día con su mejor amiga, Tina, interpretada por Paula Motoso.

La obra plantea una reflexión sobre el acompañamiento en el final de la vida y reivindica la importancia de los gestos cotidianos frente a las grandes aspiraciones. Lucero ha señalado que "hacer cine siempre es un acto de valentía" y que la historia pretende recordar que, cuando el tiempo se agota, los pequeños instantes cobran una dimensión extraordinaria.

Por su parte, Paula Motoso ha destacado la conexión del equipo con una tierra "de tradición cinematográfica", subrayando el arraigo cultural que el cine mantiene en Cáceres.

El segundo estreno ha sido 'Kipuka', dirigido por Javi Armas y Paula C. Ventura, referentes del cine canario contemporáneo, y coproducido por la periodista cacereña Elena Olmos. El cortometraje se adentra en las consecuencias emocionales de una catástrofe volcánica y en cómo la identidad personal se ve afectada cuando desaparecen los recuerdos materiales. La historia aborda qué ocurre cuando los focos mediáticos se apagan y las víctimas deben reconstruir su vida lejos de la atención pública.

Un festival que estuvo en riesgo

Francisco Rebollo, director del festival y presidente de la Fundación ReBross —entidad organizadora—, ha reconocido que esta edición ha sido "especialmente complicada" y que su celebración llegó a estar en peligro. La ayuda de la Diputación de Cáceres ha resultado determinante para garantizar la continuidad de un evento que cumple más de tres décadas de trayectoria.

El festival se desarrollará durante quince días, estructurados en dos bloques: una primera semana dedicada a directoras y una segunda centrada en directores. El programa incluye, además, la proyección de títulos galardonados en los últimos Premios Goya, como Sorda y Los domingos, consolidando su apuesta por el cine español contemporáneo.

Carteles con mirada joven e internacional

Tras la proyección inaugural, el Espacio de Arte y Acción Belleartes ha acogido la apertura de la exposición de carteles de esta edición. La muestra reúne 21 trabajos seleccionados entre los 123 presentados a concurso por jóvenes creadores menores de 30 años, procedentes de distintos puntos de España y de países como Venezuela, Cuba, Colombia, Chile, Argentina y México.

Exposición de carteles de la 33ª edición del del Festival de Cine Español de Cáceres / Jorge Valiente

El cartel ganador, firmado por los valencianos Roberto Catalá y Víctor Piris, incorpora una referencia simbólica a Palestina y ha sido reconocido por el jurado por reflejar la dualidad entre compromiso social y difusión cultural, en consonancia con el lema del festival. Catalá es artista visual y doctorando en la Universitat Politècnica de València, mientras que Piris es diseñador gráfico e ilustrador formado en diseño multimedia.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de marzo y constituye, según la Fundación ReBross, una apuesta clara por el talento joven, llamado a garantizar el futuro de la exhibición cinematográfica en salas.

Cultura y compromiso

Con más de tres décadas de historia, el Festival de Cine Español de Cáceres se consolida como una de las citas culturales más estables del calendario regional. Su combinación de estrenos, compromiso social y apoyo a jóvenes creadores refuerza la proyección de la ciudad como espacio de encuentro para la industria cinematográfica nacional.

Durante las próximas dos semanas, Cáceres volverá a situarse en el mapa del cine español con una programación que combina nombres consolidados y nuevas voces, reivindicando que acudir a una sala de cine no solo es una experiencia cultural, sino también un acto de apoyo colectivo a la creación y a las causas solidarias que la acompañan.