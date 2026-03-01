Juguetes Ávila, Shasha y Coko Gálvez, comercios de Cáceres: "La ilusión no se jubila"

El avance del comercio online ha redefinido las reglas del juego. El cliente compara, consulta y decide desde el móvil, mientras las tiendas tradicionales ajusten márgenes y estrategias. Detrás de cada mostrador hay algo más que productos: hay historia, oficio y vínculo. En una ciudad donde el consumo se ha vuelto más inmediato y digital, algunos establecimientos locales siguen apostando por la cercanía como valor diferencial e ilustran modelos distintos para mantenerse en un mercado cada vez más exigente.

Juguetes Ávila inició su trayectoria en Cáceres en 1989, aunque su fundador, el cacereño Andrés Ávila, acumulaba ya más de una década vinculado al sector. Tras formarse en otra empresa local, decidió dar el paso y emprender por su cuenta con un primer establecimiento en la calle Salamanca.

El peso de la tienda física

Con el tiempo, el proyecto fue ampliando su presencia en la ciudad y cambiando de ubicación hasta llegar a contar con cuatro locales, de los que actualmente mantiene tres, todos integrados en la cadena nacional Toy Planet, una red que agrupa a comercios independientes del sector juguetero bajo una misma marca y estrategia comercial. "El secreto es la ilusión, el surtido de productos y mucho trabajo", resume su propietario.

El negocio ha sabido adaptarse a un mercado donde las campañas tradicionales —el Día del Padre y de la Madre, comuniones, verano o la vuelta al cole— han perdido peso frente a una demanda más constante durante todo el año. La clave, explica, está en "anticiparse a las novedades" y ofrecerlas cuanto antes al cliente.

Andrés Ávila, dueño de los tres establecimientos de Juguetes Ávila en Cáceres. / Jorge Valiente

En su caso, la venta online forma parte del modelo a través de la plataforma de la marca, aunque Andrés asegura que a día de hoy apenas representa en torno al 10% del total. El grueso de la actividad sigue concentrándose en la tienda física, apoyada en catálogos periódicos y una oferta amplia y actualizada.

A diferencia de la mayoría de comercios locales, en Juguetes Ávila el relevo está garantizado. Sus hijos, Jorge y Raúl, ya forman parte del proyecto y comparten la responsabilidad del día a día. Por ello, aunque su fundador reconoce que "será difícil dejarlo", le reconforta saber que el negocio continuará en manos de la siguiente generación.

Comunidad de barrio

Con 43 años de trayectoria a sus espaldas, la mercería Shasha Artes Decorativas es otro de los comercios locales consolidados en Cáceres. Situado en la calle Santa Joaquina de Vedruna, el proyecto arrancó gracias al impulso de la madre de Ana López Talaván, su actual responsable, quien se incorporó con 17 años y asumió el relevo tras la prejubilación de sus padres. Desde entonces, este negocio familiar ha evolucionado hasta convertirse en un espacio especializado en costura, bordado y artes decorativas, combinando la venta tradicional con la formación.

La propietaria explica que el sector ha vivido ciclos muy marcados: años de notable actividad, el parón por la crisis de 2008 y, más recientemente, un repunte en la demanda de manualidades y labores tradicionales. "Siempre hemos salido adelante como hemos podido", subraya. Frente al avance del comercio online, Ana López sigue apostando por el modelo de proximidad.

Reconoce que internet ha cambiado por completo las reglas del juego, pero prefiere centrar sus esfuerzos en el trato cercano y en mantener vivo el comercio tradicional gracias a una "comunidad de barrio" construida a lo largo del tiempo, donde el aprendizaje y la relación personal son parte esencial de la experiencia.

Ana López Talaván, propietaria de la mercería Shasha Artes Decorativas. / Jorge Valiente

"El taller es el motor del negocio", señala López. También es su gran pasión. De lunes a viernes imparte clases de restauración de muebles, pintura decorativa, costura a máquina y punto. "No doy más porque no me quedan más horas al día", admite. Sin previsión inmediata de jubilación, no contempla relevo generacional a corto plazo. "Me gusta tanto mi trabajo que quiero seguir", asegura, convencida de que el comercio de barrio sigue teniendo sentido en una ubicación céntrica y consolidada.

Diferenciarse para resistir

Si en Juguetes Ávila el relevo generacional asegura continuidad y en Shasha la comunidad y la formación sostienen el proyecto, en Coko Gálvez la estrategia pasa por la especialización. Esta zapatería de mujer inició su andadura en la ciudad en la calle Gómez Becerra y, tras casi una década, en 2024 se trasladó a Rodríguez Moñino.

Su propietaria, la cacereña Coko Gálvez, ha vivido en primera persona la transformación de un sector especialmente presionado por la venta online y que, a su juicio, "va totalmente en picado". En su caso, tiene claro que la supervivencia pasa por diferenciarse de la competencia. La tienda está dedicada en exclusiva al calzado femenino, una decisión estratégica que le permite centrarse en el producto y ofrecer un asesoramiento más preciso.

Coko Gálvez, a cargo de la zapatería de mujer que lleva su nombre, ubicada en la calle Rodríguez Moñino. / Jorge Valiente

La página web funciona como canal de venta, pero principalmente como catálogo o escaparate. "Algunas clientas consultan modelos online, llaman por teléfono y acuden después a la tienda". El trato personalizado —atender fuera de horario, resolver dudas sobre tallas o características— es, en su opinión, lo que marca la diferencia frente a las grandes plataformas.

Aun así, reconoce que el contexto es complejo. La competencia digital es fuerte y el mercado local se ha vuelto más exigente, pero confía en que el valor de probarse unos zapatos in situ siga siendo motivo suficiente para cruzar la puerta.