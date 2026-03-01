El pueblo de Cáceres que enamoró a Lope de Vega y esconde una piscina natural única

Hoy volvemos a viajar a la frontera norte de nuestra tierra extremeña, limitando con la provincia de Castilla y León vamos a descubrir el pueblo que enamoró a Lope de Vega, sus ruinas místicas y una de las piscinas naturales más espectaculares del norte cacereño.

Si alguna vez has soñado con un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre bosques de castaños y murallas cargadas de leyendas, ese lugar tiene nombre: Abadía. Situado en el corazón del Valle del Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres, este pequeño municipio de poco más de 300 habitantes es mucho más que un punto en el mapa de Extremadura. Es un refugio de paz, cultura y naturaleza que invita a ser descubierto sin prisas.

Senderismo

Si eres un viajero que te gusta el senderismo y la naturaleza, seguramente lo conozcas, a los que aún no lo concen en este artículo te contamos por qué Abadía debe ser tu próxima escapada de turismo rural, desde su glorioso pasado aristocrático hasta los senderos que te harán desconectar del mundo.

Abadía no es un pueblo cualquiera. Su nombre ya nos da una pista de su origen ligado a la espiritualidad, pero fue la Casa de Alba quien elevó esta localidad a la categoría de foco cultural europeo en el siglo XVI. El gran protagonista es el Palacio de Sotofermoso, una antigua fortaleza templaria que los Álvarez de Toledo transformaron en una villa de recreo digna de los mejores príncipes italianos.

Palacio

Lo que hace especial a este palacio —declarado Bien de Interés Cultural— es su espectacular patio mudéjar, un espacio de dos alturas que se conserva en perfecto estado y que te dejará sin palabras con sus arcos de herradura y sus escudos heráldicos. Pero hay más: por sus pasillos pasearon genios como Lope de Vega y Garcilaso de la Vega, quienes quedaron tan prendados de la belleza de sus jardines que los inmortalizaron en sus obras.

Un consejo de viajero: el acceso es limitado. Actualmente, el palacio solo puede visitarse los lunes (no festivos) de 10:00 a 11:15 horas. Es una ventana de tiempo corta, pero la exclusividad de ver este tesoro nacional merece organizar tu agenda.

Núcleo urbano

A las afueras del núcleo urbano, el paisaje nos regala una estampa que parece sacada de una novela romántica: las ruinas del Convento de la Bien Parada. Este antiguo refugio franciscano del siglo XVII fue un centro de estudios de élite donde se impartía Teología y Música.

Hoy, aunque el paso del tiempo ha dejado su huella y figura en la Lista Roja del Patrimonio, sus muros aún conservan un halo de misterio y paz sobrecogedor. Ubicado en un punto clave para la trashumancia, donde se cruzan cañadas reales, el convento es hoy el destino final de una de las rutas de senderismo más bonitas de la zona. Si entras en la iglesia parroquial del pueblo, la de Santo Domingo de Guzmán, podrás ver la imagen del Cristo de la Bien Parada, rescatada de estas ruinas y que hoy es el objeto de mayor devoción de los vecinos.

En verano

Si después de tanta visita, sobre todo en época estival, buscas refrescarte, Abadía tiene una de las mejores cartas de presentación de toda Extremadura: su piscina natural. Aprovechando el cauce del río Ambroz, es una de las más amplias de la comarca, con zonas de césped, sombra generosa y aguas cristalinas que bajan directamente de la sierra. Es el lugar ideal para pasar una jornada en familia o con amigos, disfrutando del microclima benigno que caracteriza a esta zona.

Puedes visitar Abadia en cualquier época del año, pero siendo sinceros si hay un momento en el que Abadía y el Valle del Ambroz brillan con luz propia, es durante el otoño. La fiesta del «Otoño Mágico», declarada de Interés Turístico Internacional, transforma los bosques de castaños y robles en un festival de colores ocres, rojos y amarillos. Caminar por las orillas del río en esta época, observando el vuelo del martín pescador o el rastro de las nutrias, es una experiencia sensorial que no se olvida fácilmente, es realmente un momento Mindful.

Turismo activo

Para los amantes del senderismo y el turismo activo, Abadía es un punto estratégico. La ruta más recomendada es la SL-CC 95 «Convento de la Bien Parada». Es un recorrido circular de unos 5,6 kilómetros, muy fácil de hacer (aprox. 1 hora y 15 minutos), que sale de la piscina natural y te lleva por la Cañada Real Soriana Occidental entre huertas y dehesas.

Si buscas algo más ambicioso, puedes conectar con la Vía Verde de la Plata, que aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril para ofrecer kilómetros de senderos llanos ideales para recorrer en bicicleta mientras disfrutas de las vistas de la Sierra de Béjar.

Gastronomía: Un festín para el paladar

Y como es habitual en nuestra tierra, no puedes irte de Abadía sin probar los sabores auténticos de Extremadura. La cocina aquí es honesta, contundente y llena de historia: migas extremeñas, el desayuno de los pastores, con su pimentón de la Vera y su toque de chorizo;zorongollo, una ensalada de pimientos asados deliciosa y refrescante;patatera, un embutido único que mezcla cerdo y patata, perfecto para untar;y sapillos, el toque dulce de origen sefardí, hecho con pan, leche y canela.

Además, la zona es famosa por sus cerezas, sus castañas y su miel artesanal, productos «kilómetro cero» que puedes y debes comprar directamente a los productores locales, así recordarás a Abadía en tu paladar.

Equilibrio perfecto

Abadía es el equilibrio perfecto entre el patrimonio monumental y la naturaleza virgen. Es un pueblo que ha sabido mantener su escala humana y su hospitalidad, los abadienses son gente muy cercana, ofreciendo al viajero moderno lo que más escasea hoy en día: autenticidad y silencio. Ya sea por la mística de sus ruinas, el frescor de su río o la huella de los grandes poetas del Siglo de Oro, este rincón de Cáceres te atrapará.

Así que prepara tus botas de senderismo, mete el bañador en la maleta y ven a descubrir los secretos que el Gran Duque de Alba guardaba en este paraíso extremeño. Abadía te espera con los brazos abiertos y mil historias que contarte. ¿Te vienes?