La poesía de Yves Namur vuelve a Cáceres con un acto que profundiza en lo visible y lo invisible

El Aula de la Palabra de Cáceres volverá a abrir sus puertas a la poesía de Yves Namur el próximo 6 de marzo, con la presentación de su nueva obra 'N’être que ça', publicada en español con el título 'Ser apenas isto / Ser solo esto'.

La cita supone el regreso del poeta belga a la programación cultural cacereña después de que en 2024 presentara en el mismo espacio 'El libro de las siete puertas', acompañado entonces por el propio autor.

Un libro de preguntas esenciales

Según explica Emilia Oliva, responsable de la versión en español, 'Ser solo esto' es un volumen de reflexiones y breves textos en los que Namur plantea preguntas sobre la vida, la muerte y el propio acto de escribir. Desde la quietud de su casa y su jardín, el poeta observa pájaros, flores, estaciones y cambios de luz para invitar al lector a mirar con otra profundidad lo cotidiano.

La obra adopta la forma de un diálogo constante dirigido a un "tú" que convierte al lector en interlocutor directo. A lo largo de sus páginas, Namur conversa también con voces literarias y artísticas como Edmond Jabès, Stéphane Mallarmé, Roberto Juarroz, Henri Michaux, René Char, Rainer Maria Rilke o Antonio Porchia, así como con referencias pictóricas como 'El origen del mundo' de Gustave Courbet.

El libro, publicado originalmente en 2021 por Lettres Vives, se presenta ahora en una edición trilingüe gracias al impulso de la poeta Eva Hiernaux y del editor Carlos Ramos Oliveira, quien ha participado en la traducción al portugués.

Una trayectoria consolidada en la poesía francófona

Yves Namur, nacido en la ciudad belga de Namur, es considerado una de las voces más destacadas de la poesía belga en lengua francesa. Médico de formación, ha desarrollado una extensa trayectoria como poeta, editor y promotor cultural. Es autor de cerca de cuarenta libros de poesía, entre ellos 'Le livre des sept portes', 'Les ennuagements du cœur' o 'La tristesse du figuier', además de numerosas antologías dedicadas a la poesía francófona contemporánea.

Miembro de la Academia Real de la Lengua y la Literatura Francesas de Bélgica desde 2001, institución de la que es secretario perpetuo, también forma parte de la Academia Mallarmé de París. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio Mallarmé en 2012 y el Premio Lucian Blaga, más recientemente en 2022, por el conjunto de su obra.

Traducción y diálogo cultural

La presentación en Cáceres pondrá el foco también en el trabajo de traducción, una labor que Emilia Oliva ya desarrolló en 'El libro de las siete puertas' y que, según ha señalado, permitió desentrañar claves fundamentales de la poética de Namur.

El Aula de la Palabra consolida así su apuesta por acercar a la ciudad voces internacionales de primer nivel y fomentar el diálogo literario entre culturas. Con la intervención del autor desde Bélgica y la participación de sus traductores, la cita del 6 de marzo se perfila como una nueva oportunidad para profundizar en una poesía que explora lo visible y lo invisible, el nacimiento físico y el que se produce en la escritura.

El acto comenzará a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Antonio Rodríguez-Moñino/María Brey y contará con la participación del autor por streaming, así como con la intervención de los traductores Emilia Oliva y Carlos Ramos.