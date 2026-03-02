Cáceres presenta su estrategia turística para 2026 en Madrid ante el sector y medios especializados

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado en Madrid la estrategia turística de la ciudad para 2026 en un acto celebrado en el Club Financiero Génova, ante representantes del sector turístico regional y nacional y medios de comunicación especializados con cobertura nacional e internacional.

El alcalde, Rafa Mateos, acompañado por concejales del equipo de Gobierno, ha señalado que este año resulta “especialmente significativo” para la ciudad al cumplirse el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según ha destacado, ese reconocimiento internacional “cambió el rumbo de la ciudad y la abrió definitivamente al mundo, consolidando a Cáceres como un destino que combina historia, patrimonio, gastronomía, cultura y vanguardia”.

Estrategia

La estrategia turística de 2026 se apoya, según ha indicado, en el potencial de la Ciudad Monumental, que ha definido como “uno de los conjuntos históricos mejor conservados del mundo”, con 36 palacios, cinco iglesias y tres conventos de clausura, además de una amplia oferta cultural y museística.

Entre los espacios que ha citado figuran el Museo de Cáceres, el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, que alberga una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes de Europa, y el restaurante Atrio, distinguido con tres estrellas Michelin, como ejemplos de la combinación entre tradición y modernidad que, a su juicio, caracteriza a la ciudad.

Mateos también ha recordado que Cáceres ha servido de escenario para producciones audiovisuales de proyección internacional como Game of Thrones y que acoge festivales consolidados como el Womad, además de eventos deportivos de primer nivel.

Año clave para la cultura

El alcalde ha puesto en valor la aspiración de la ciudad a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, con una candidatura que se presentará próximamente ante el Ministerio de Cultura y que se articula bajo el concepto de “Transcultura”, planteando la cultura como motor de transformación social y territorial.

En el ámbito internacional, ha destacado la posición de Cáceres en la Ruta de la Plata y sus lazos históricos con Hispanoamérica, así como el trabajo conjunto con Portugal para impulsar la candidatura de la Cueva de Maltravieso junto a la cueva portuguesa de Escoural como Patrimonio de la Humanidad.

Programación especial

La programación especial por el 40 aniversario de la declaración de la Unesco incluirá, según ha avanzado, grandes eventos culturales, espectáculos, actividades divulgativas sobre patrimonio y propuestas como vuelos en globo para contemplar la ciudad desde el aire.

"El objetivo es reforzar nuestra proyección nacional e internacional, atraer un turismo de calidad y seguir posicionando a Cáceres como un destino al que siempre se quiere volver", ha concluido Mateos.