El sindicato USAE critica las órdenes "humillantes" de la Gerencia de Cáceres a los TCAE, que incluyen limpiar EPIs y abrir lancetas

El sindicato USAE denuncia que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres ha "impuesto" a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) la realización de tareas que, a su juicio, no forman parte de sus funciones, como la limpieza de mandiles plomados y la apertura masiva de lancetas. Tras ser preguntada, la Consejería de Salud replica que la limpieza y desinfección de material sanitario, incluidos los equipos de protección individual (EPIs), forma parte de las funciones del personal TCAE y señala que así lo confirma el Tribunal Supremo.

Comunicado

En su comunicado, USAE califica estas órdenes de "humillantes y contrarias a la normativa". El sindicato cita el Real Decreto 773/1997, al entender que establece obligaciones sobre el uso y cuidado de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores.

La responsable provincial de USAE en Cáceres, Nieves Sánchez, afirma que encomendar a los TCAE tareas como la limpieza de EPIs ajenos y la apertura de lancetas "reduce a los profesionales a la condición de ejecutores pasivos de órdenes, anulando su criterio y vaciando de contenido su categoría". El sindicato también advierte del riesgo laboral que, según sostiene, conlleva la apertura masiva de lancetas por la posibilidad de cortes o pinchazos.

USAE critica además que estas medidas se han adoptado de forma "unilateral y sin negociación previa" con los representantes del personal, y exige su retirada inmediata.

Respuesta del SES

En respuesta a las preguntas, la Gerencia del Área de Salud de Cáceres aclara que la limpieza y desinfección del material sanitario, incluidos los EPIs, está recogida en la normativa que regula al personal TCAE y apunta al Real Decreto 546/1995 (sobre el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) como parte del marco citado.

La Gerencia añade que el Tribunal Supremo ha confirmado este criterio en las sentencias 625/2024 (15 de abril) y 645/2024 (16 de abril), dictadas en el ámbito contencioso-administrativo, relativas a la limpieza y desinfección de equipos de protección individual reutilizables tras su uso por otros profesionales.

Según la Consejería, la orden de servicio emitida por la Gerencia en julio de 2024 responde "exclusivamente a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del bloque quirúrgico y la seguridad de los profesionales", y subraya que no puede interpretarse "como un acto autoritario ni como un detrimento del respeto debido al personal TCAE". El SES remarca, por último, su "máximo respeto" al trabajo y la profesionalidad del colectivo.