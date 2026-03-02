Campeonato de España de Duatlón: 3.000 visitantes en Cáceres y hostelería al alza

Cáceres ha vibrado este fin de semana con el Campeonato de España de Duatlón, que ha congregado a multitud de cacereños y cacereñas en las calles, y que con sus aplausos han arropado y animado a los más de mil deportistas que han recorrido las calles de la ciudad. Esta prueba es un paso previo para acoger en 2027 el campeonato europeo.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, se ha mostrado muy satisfecha del desarrollo de esta prueba, “ha sido un éxito tanto de organización como de público a lo largo de todo el fin de semana. Y, según informa la Policía Local, no se ha producido ninguna incidencia. Queremos destacar el comportamiento de los cacereños y cacereñas ante la reordenación del tráfico, así como el trabajo de la Policía Local”.

Rodríguez ha resaltado también el reporte económico para la ciudad, “tanto para los alojamientos como para la hostelería ya que solo entre los deportistas y sus acompañantes han sido aproximadamente unas 3.000 personas las que han llegado a la ciudad”.

Y un escaparate turístico para la ciudad, ha añadido, “por la visibilidad que nos ha dado el aparecer en una cadena nacional, con lo que conlleva de publicidad para Cáceres”.

La gran cita

“Esta ha sido una de las grandes citas, que no la única, que se celebrarán este año en la ciudad, coincidiendo con nuestra designación como Ciudad Europea del Deporte 2026”, ha incidido, “y que además ha sido la antesala del Campeonato de Europa que acogerá Cáceres en 2027”.

Jorge Valiente

"Acogeremos competiciones de ámbito nacional e internacional como la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, pruebas nacionales de escalada en bloque y velocidad, campeonatos de deporte adaptado y eventos incluidos en el calendario nacional del automovilismo, entre otras citas. Todo ello nos sitúa en el mapa deportivo nacional e internacional y refuerzan nuestro posicionamiento como sede capaz de organizar pruebas de alto nivel. Y todo ello acompañado por el apoyo de los cacereños y cacereñas como ha quedado demostrado este fin de semana, y a buen seguro lo será en las próximas citas deportivas”, ha subrayado Rodríguez.

En cuanto al palmarés, María Varo, de Tri Infinity Móstoles; y Jarno Pousada, de Cidade de Lugo Fluvial, se impusieron en los campeonatos de España de Duatlón en la categoría Élite, con espectaculares carreras que mantuvieron la emoción hasta el último kilómetro. Además se imponían en el Reto 300 y se llevaban el Trofeo y premio económico a la mejor y el mejor duatleta en los tres segmentos.