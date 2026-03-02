Sucesos
Detenido un hombre en Cáceres tras un robo con fuerza en una vivienda en la zona del Ceres Golf
El operativo conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional permitió la detención del presunto autor de un robo en una vivienda, tras una persecución que finalizó en un descampado.
La Policía Local de Cáceres ha participado en un dispositivo conjunto con la Policía Nacional que ha culminado con la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda situada en la zona del Ceres Golf.
Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 23 de febrero, cuando se solicitó la colaboración de la Policía Local tras recibirse aviso de un robo con fuerza en un domicilio de esta urbanización. Varias dotaciones se desplazaron hasta el lugar para participar en la intervención.
Vehículo vinculado
Durante el operativo, los agentes detectaron un vehículo que presuntamente podría estar relacionado con los hechos, iniciándose un seguimiento por la zona. El turismo perdió el control en las inmediaciones de la urbanización La Cañada y quedó inmovilizado en un descampado. En ese momento, uno de los ocupantes emprendió la huida a pie.
Se activó entonces un dispositivo de búsqueda en el entorno. Tras una primera batida sin resultado, y mientras se coordinaba el traslado del vehículo para su inspección, agentes de la Policía Local realizaron una nueva revisión de la zona y localizaron a pocos metros a un varón oculto entre un muro y varios matorrales, procediendo a su detención.
Diligencias
El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que instruye las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha subrayado la rápida coordinación entre ambos cuerpos policiales y ha destacado la profesionalidad de los agentes de la Policía Local, cuya actuación permitió la localización y detención del presunto implicado, reforzando la seguridad en urbanizaciones y barrios de la ciudad.
