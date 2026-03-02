Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un hombre en Cáceres tras un robo con fuerza en una vivienda en la zona del Ceres Golf

El operativo conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional permitió la detención del presunto autor de un robo en una vivienda, tras una persecución que finalizó en un descampado.

Detención de un hombre que había robado en una vivienda de la zona del Ceres Golf (Cáceres).

Detención de un hombre que había robado en una vivienda de la zona del Ceres Golf (Cáceres). / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Policía Local de Cáceres ha participado en un dispositivo conjunto con la Policía Nacional que ha culminado con la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda situada en la zona del Ceres Golf.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 23 de febrero, cuando se solicitó la colaboración de la Policía Local tras recibirse aviso de un robo con fuerza en un domicilio de esta urbanización. Varias dotaciones se desplazaron hasta el lugar para participar en la intervención.

Vehículo vinculado

Durante el operativo, los agentes detectaron un vehículo que presuntamente podría estar relacionado con los hechos, iniciándose un seguimiento por la zona. El turismo perdió el control en las inmediaciones de la urbanización La Cañada y quedó inmovilizado en un descampado. En ese momento, uno de los ocupantes emprendió la huida a pie.

Agentes de Policía Local de Cáceres pasean por la plaza Mayor.

Agentes de Policía Local de Cáceres pasean por la plaza Mayor. / E. P.

Se activó entonces un dispositivo de búsqueda en el entorno. Tras una primera batida sin resultado, y mientras se coordinaba el traslado del vehículo para su inspección, agentes de la Policía Local realizaron una nueva revisión de la zona y localizaron a pocos metros a un varón oculto entre un muro y varios matorrales, procediendo a su detención.

Diligencias

El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que instruye las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha subrayado la rápida coordinación entre ambos cuerpos policiales y ha destacado la profesionalidad de los agentes de la Policía Local, cuya actuación permitió la localización y detención del presunto implicado, reforzando la seguridad en urbanizaciones y barrios de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  2. Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
  3. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  4. Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
  5. Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
  6. El bar bazar de Cáceres
  7. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  8. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987

La Junta de Extremadura desmiente la suspensión de consultas en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Cáceres

La Junta de Extremadura desmiente la suspensión de consultas en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Cáceres

"A las seis en la Ruyme": cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la generación del Blackberry y los polos Flash

"A las seis en la Ruyme": cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la generación del Blackberry y los polos Flash

Detenido un hombre en Cáceres tras un robo con fuerza en una vivienda en la zona del Ceres Golf

Detenido un hombre en Cáceres tras un robo con fuerza en una vivienda en la zona del Ceres Golf

Nuevo Cáceres se expande con nuevas promociones de vivienda mientras el centro de Cáceres se reactiva

Nuevo Cáceres se expande con nuevas promociones de vivienda mientras el centro de Cáceres se reactiva

Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres

Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres

La exposición 'Roma en Cáceres' de la Diputación cacereña une historia y arqueología para estudiantes

La exposición 'Roma en Cáceres' de la Diputación cacereña une historia y arqueología para estudiantes

Psicología bíblica pastoral

El puente de Cedillo: la unión de dos economías (Cáceres y Portugal) separadas por una frontera

El puente de Cedillo: la unión de dos economías (Cáceres y Portugal) separadas por una frontera
Tracking Pixel Contents