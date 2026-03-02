El Festival de Cine Español de Cáceres dedica la mitad de la Sección Oficial a películas dirigidas por mujeres

La XXXIII edición del Festival de Cine Español de Cáceres arranca con un marcado protagonismo femenino en su Sección Oficial, dedicando la mitad de las películas programadas a directoras como Judith Colell y Belén Funes, dos de los nuevos valores del cine español; y la programación de la primera semana se centra en estas autoras, que aportan “nuevas perspectivas y sensibilidades a temáticas diversas”.

Cine y educación

festival, que se celebra hasta el 14 de marzo, desarrolla también su sección Ver Cine Español Ayuda, destinada a centros educativos de la provincia de Cáceres, con el objetivo de aunar cine y educación. En esta iniciativa se proyectan películas infantiles y juveniles para fomentar el acceso de los estudiantes al cine español contemporáneo.

La Sección Oficial se ha inaugurado en Multicines Cáceres con la película ‘Frontera’, thriller histórico dirigido por Colell que narra la ayuda a judíos para huir de la Francia ocupada por los nazis, protagonizado por Bruna Cusí, Miki Esparbé y Asier Etxeandia. La película recupera la memoria histórica española y marca el arranque de la programación femenina del festival.

Fotograma de 'Frontera'. / CEDIDA

Otras películas destacadas incluyen: ‘La niña de la cabra’, de Ana Asensio, que ofrece una mirada íntima a la década de los años 80 a través de la amistad de dos niñas; y ‘Jone, a veces’, debut de Sara Fantova, que captura momentos decisivos de la vida de su protagonista femenina durante la Semana Grande de Bilbao, según informan desde la propia organización en nota de prensa.

Funes presenta ‘Los tortuga’, un crudo retrato de una familia andaluza en contexto urbano y rural, abordando temas de inmigración y cine rural que reivindica la España real, mientras que Gala Gracia cierra la primera semana con ‘Lo que queda de ti’, que narra el retorno de una joven pianista desde Nueva York a su pueblo manchego, reflejando el contraste de mentalidades entre lo urbano y lo rural.

Sección Juvenil

En la Sección Juvenil de Ver Cine Español Ayuda se proyecta ‘Voy a pasármelo mejor’, dirigido por Ana de Alva, secuela del éxito de David Serrano. La película combina canciones icónicas de los años 90 interpretadas por jóvenes durante un viaje a México, acercando el cine musical a un público adolescente.

Sección Infantil

La Sección Infantil contará con ‘El tesoro de Barracuda’, de Adría García, adaptación de la novela de Llanos Campos, con aventuras de piratas, humor y emoción, proyectada del 4 al 6 de marzo en Multicines Cáceres.

El festival ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de proyecciones diarias en la Sala 6 y participar en sorteos de cenas en restaurantes de Cáceres o viajes de fin de semana a Salamanca, “complementando la experiencia cultural con incentivos atractivos para el público”.