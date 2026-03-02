La exposición 'Roma en Cáceres' de la Diputación cacereña une historia y arqueología para estudiantes

La exposición 'Roma en Cáceres' forma parte del programa cultural 'Hablan Nuestros Documentos', una iniciativa consolidada de la Diputación de Cáceres que alcanza ya su edición número 33. Más allá de la actual mirada al legado romano en municipios como Cáceres, Alcántara o Bohonal de Ibor, el ciclo ha recorrido en los últimos años distintas etapas y aspectos de la historia provincial a través de los fondos del Archivo.

Un programa con más de tres décadas de recorrido

Según la información difundida por la propia Diputación de Cáceres en ediciones anteriores, 'Hablan Nuestros Documentos' nació con el objetivo de acercar al público general piezas originales custodiadas en el Archivo Provincial, contextualizándolas mediante exposiciones temáticas.

Entre las muestras recientes se encuentra 'Restaura', centrada en los procesos de conservación y recuperación de documentos históricos de municipios como Plasencia, Trujillo o Coria. Esta exposición permitió conocer técnicas de restauración aplicadas a actas municipales, planos antiguos y expedientes administrativos.

Otras ediciones han abordado la evolución institucional de la provincia, la historia de los ayuntamientos cacereños o la configuración del territorio a través de cartografía histórica, siempre utilizando documentación original como eje narrativo. La selección de contenidos se basa en fondos archivísticos contrastados y en estudios históricos publicados, siguiendo criterios técnicos archivísticos.

Actividades educativas y visitas guiadas

El programa no se limita a la exhibición de documentos. De acuerdo con la línea de trabajo habitual del Archivo de la Diputación, las exposiciones se complementan con visitas guiadas para grupos organizados y centros educativos de la provincia de Cáceres.

En anteriores convocatorias, escolares de localidades como Miajadas, Navalmoral de la Mata o Valencia de Alcántara han participado en recorridos didácticos adaptados a distintos niveles educativos. Estas visitas explican qué es un archivo, cómo se conservan los documentos y por qué son esenciales para reconstruir la historia local.

Además, en determinadas ediciones se han desarrollado talleres divulgativos centrados en la paleografía básica —lectura de escritura antigua— o en la interpretación de documentos históricos municipales, siguiendo metodologías empleadas en archivos históricos provinciales y recomendadas por el Ministerio de Cultura para programas de difusión.

En el caso de 'Roma en Cáceres', la muestra ofrece un enfoque especialmente didáctico al vincular documentos históricos con restos arqueológicos visibles en la provincia, como la Vía de la Plata en el término municipal de Cáceres o el puente romano de Alcántara. Este planteamiento facilita que estudiantes comprendan la conexión entre fuente escrita y vestigio material.

Difusión del patrimonio provincial

Con más de treinta ediciones celebradas en el edificio Pintores 10 de Cáceres, el programa se ha consolidado como una herramienta estable de divulgación del patrimonio documental. La Diputación ha reiterado en distintas presentaciones públicas que el objetivo es no solo exhibir piezas singulares, sino fomentar la conciencia sobre la conservación de archivos municipales en toda la provincia.

De este modo, 'Hablan Nuestros Documentos' se configura como un puente entre investigación histórica, gestión archivística y educación patrimonial, implicando tanto a especialistas como a escolares y ciudadanía en general en el conocimiento del pasado cacereño.