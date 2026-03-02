Juicio al acusado de calcinar más de 10.000 hectáreas en el norte de Cáceres: 6 años de prisión y 400.000 euros

La Fiscalía Provincial ha solicitado la apertura de juicio oral contra un vecino sin antecedentes penales acusado de provocar un incendio forestal en el norte de la provincia de Cáceres, en Gata y Las Hurdes, que se extendió entre el 17 de mayo y el 6 de junio de 2023. La petición incluye 6 años de prisión, 24 meses de multa y más de 400.000 euros en responsabilidad civil por daños ambientales y costes de extinción.

El juicio se ha fijado para los días 24 y 25 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cáceres.

El impacto ecológico fue especialmente grave para el buitre negro y el buitre leonado

Origen del fuego y propagación

Según el escrito de acusación, el acusado prendió fuego en un terreno forestal de titularidad municipal cercano a su finca de cerezos, aprovechando un sendero estrecho para adentrarse en el pinar. Las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones meteorológicas adversas —viento, altas temperaturas y baja humedad— que favorecieron la ignición y expansión del frente.

El incendio alcanzó dimensiones extraordinarias desde sus primeras horas, calcinando 300 hectáreas en la noche inicialy obligando a activar el Nivel 1 del Plan INFOEX y el Nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX). Como medida preventiva, se evacuó a 650 personas de varios municipios cercanos y un centenar permaneció confinado en sus viviendas mientras se combatía el fuego.

Daños por el fuego que ha quemado 10.000 hectáreas en las comarcas de Gata y Las Hurdes. / JUNTAEX / CEDIDA

Graves daños ambientales

En total, la superficie afectada ascendió a 10.873 hectáreas, de las cuales 9.904 correspondían a masa arbolada. Entre ellas, 2.945 hectáreas estaban integradas en zonas protegidas, incluyendo Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC), con hábitats de interés comunitario y especies incluidas en listados de protección regional y nacional.

El impacto ecológico fue especialmente grave para el buitre negro (Aegypius monachus) y el buitre leonado (Gyps fulvus), cuyas poblaciones sufrieron disminuciones significativas en colonias y parejas reproductoras. El daño medioambiental ha sido valorado en 132.500 euros por los servicios autonómicos de conservación.

Petición de penas y medidas adicionales

Las labores de extinción movilizaron a 673 bomberos forestales, 59 técnicos, 7 agentes del medio natural, más de 240 vehículos terrestres, 12 helicópteros y un hidroavión. El coste total de los medios personales y materiales ascendió a 269.554,29 euros, cifra que se suma a la indemnización por daños ecológicos.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito doloso de incendio forestal agravado por la magnitud de la superficie afectada, la alteración de hábitats protegidos y la cercanía a núcleos de población. Además, solicita que no se modifique la calificación del suelo afectado durante 30 años para garantizar la recuperación del medio natural.

El juicio oral incluirá el interrogatorio del acusado, la testifical de agentes de la Guardia Civil y técnicos forestales, prueba pericial sobre daños y extinción, así como la lectura de documentación oficial. Asimismo, se ha propuesto la apertura de una pieza separada para evaluar la capacidad económica del acusado y asegurar que pueda afrontar la responsabilidad civil derivada de sus actos.