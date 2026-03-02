La Junta de Extremadura desmiente la suspensión de consultas en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Cáceres

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura asegura que no se van a suspender las consultas del servicio de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres después de que el exconsejero José María Vergeles afirmase esta mañana en su cuenta de la red social X que "el servicio se planta hasta para pasar consulta", incidiendo en que los motivos eran "el incumplimiento del acuerdo económico con los especialistas y la falta de implicación de los sanitarios de fuera". Vergeles precisaba que "suspendería consultas, ya no solo cirugías".

Fotogalería | María Guardiola visita el Hospital Universitario de Cáceres / Carlos Gil

La consejería aclara que "es falso" y señala que "es un nuevo intento de desprestigio del buen funcionamiento del Área de Salud de Cáceres". El departamento de prensa incide en que la semana pasada hubo consultas en este servicio durante todos los días: "Se funciona todos los días de la semana con normalidad".

Seis años después

El Servicio de Cirugía Vascular de Cáceres reabrió el pasado 20 de noviembre tras seis años sin funcionar. Eran solo las consultas de angiología y cirugía vascular. Con la puesta en marcha de esta consulta, el principal objetivo era no tener que desplazar a los pacientes de la provincia hasta Badajoz para la consulta de esta especialidad, evitando desplazamientos y mejorando la accesibilidad a la atención primaria.

El perfil de las personas que se ven necesitadas de este servicio es, mayoritariamente, «gente mayor, sobre todo de zonas rurales que ya de por sí tienen complicado el acceso a estos centros especializados». Es decir, una persona de Coria que necesitaba una operación se veía obligada a ir hasta Badajoz porque en Cáceres este servicio no estaba disponible.

¿Qué es?

La cirugía vascular es la especialidad médica dedicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema circulatorio, abarcando arterias, venas y vasos linfáticos. Trata patologías como varices, aneurismas, pie diabético y enfermedad carotídea mediante cirugía abierta o técnicas endovasculares (mínimamente invasivas) para restaurar el flujo sanguíneo.