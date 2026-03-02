Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto municipal

Más luz y menos riesgo: Cáceres invierte 600.000 euros para reforzar la seguridad vial e iluminar barrios y avenidas

Rafa Mateos ha anunciado nuevas actuaciones para mejorar la iluminación y la circulación en la ciudad, en el marco de un plan municipal más amplio de renovación de la red de alumbrado

Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Bajo las farolas de la avenida de la Hispanidad, una de las vías donde más se han repetido los incidentes de tráfico en los últimos años, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de actuaciones para mejorar la iluminación y reforzar la circulación en distintos barrios de la ciudad. Acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha explicado que la seguridad vial ha sido una prioridad desde el inicio de su mandato, centrando buena parte de los esfuerzos en un eje que requiere "especial atención" donde se han concentrado múltiples percances recientemente.

La primera actuación que se llevó a cabo en esta transitada vía consistió en una poda intensiva del arbolado para ganar visibilidad y despejar los puntos de luz, especialmente en horario nocturno. Tras esa intervención, los técnicos municipales comprobaron que, aunque se había mejorado la luminosidad, el resultado no era suficiente. Por este motivo, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido instalar brazos adicionales de luz directa en los báculos de las farolas para incorporar iluminación específica a baja altura sobre los acerados y zonas de paso, con la intención de que los peatones circulen "con mayor tranquilidad" y se incremente la seguridad ciudadana.

En total, en esta nueva fase se ha reforzado el alumbrado en 24 farolas de la avenida de la Hispanidad, con una inversión superior a 30.000 euros. A esta actuación se han sumado otros 19 nuevos báculos en la avenida de Cervantes, con una inversión similar. De esta forma, ambas intervenciones han alcanzado los 60.000 euros en conjunto.

Inversión en barrios

Esta serie de intervenciones se enmarcan dentro de un plan más amplio de mejora de la iluminación urbana en los diferentes barrios de la ciudad que, según ha indicado Mateos, ha superado ya los 600.000 euros. "Éramos conscientes que una de las principales quejas que había en la sociedad cuando llegamos al gobierno era que la ciudad estaba oscura y que existían vías donde las farolas resultaban insuficientes", ha subrayado.

En este contexto, ha señalado que ya se han desarrollado intervenciones "en la calle Antonio Reyes Huertas y en barriadas como Mejostilla, Las 300 y Llopis Ivorra", donde se han instalado nuevas farolas o se han incorporado brazos adicionales en los soportes existentes.

El regidor ha avanzado además que en las próximas semanas se instalarán señales luminosas con luces LED intermitentes en todos los pasos de peatones de la avenida de la Hispanidad, siguiendo el modelo aplicado en la avenida Virgen de Guadalupe. Estas señales permitirán advertir con mayor antelación a los conductores de la presencia de pasos peatonales, tanto de día como de noche, con el objetivo de reducir el riesgo de atropellos.

Llamada a la responsabilidad

Asimismo, Mateos ha apelado a la responsabilidad individual de conductores y peatones, especialmente en una vía limitada en gran parte de su trazado a 30 kilómetros por hora y donde, ha recordado, existen pasos sobreelevados y pasos asimétricos en algunos tramos, como en las inmediaciones de la estación de autobuses.

TEMAS

Más luz y menos riesgo: Cáceres invierte 600.000 euros para reforzar la seguridad vial e iluminar barrios y avenidas

