Nuevo Cáceres se expande con nuevas promociones de vivienda mientras el centro de Cáceres se reactiva

En la mayoría de los barrios de la ciudad se está construyendo, al menos, una promoción de vivienda. Desde el centro con promociones en calles como la avenida Virgen de la Montaña hasta la zona de Mejostilla. Sin embargo, si hay uno que no ha parado de crecer en las últimas décadas es Nuevo Cáceres. La extensión hacia el sur sigue latente y las constructoras, conscientes de ese interés, no paran de ofertar más residenciales.

Es el caso del residencial Doña Elena, promovido por la firma Aesa. En él (que es una continuación del Residencial Doña Ángeles) se va a desarrollar una promoción de 30 viviendas en la confluencia de las calles Córdoba y Berna. Tienen 2, 3 y 4 dormitorios, locales, plazas de garaje y trasteros. Por el momento, la construcción no ha comenzado y se desconoce la fecha en la que estará lista. Apenas se ha desarrollado una primera fase de excavación en el terreno. Pero el gigante cartel instalado en la zona llama la atención de curiosos, viandantes e interesados en hacerse con una casa en esta zona de la ciudad.

Más promociones

Nuevo Cáceres sigue desarrollando una expansión que también tiene lugar en otro barrio de la ciudad como es El Junquillo. Esta zona periférica se ha consolidado gracias a numerosas promociones de vivienda en marcha y una población mayoritariamente joven. Según estimaciones del colectivo vecinal, la población de la barriada podría situarse ya entre los 3.000 y 4.000 habitantes, una cifra que continuará aumentando a medida que se completen todas las promociones, tanto públicas como privadas, actualmente en construcción.

Las promociones también están regresando al lugar que parecía que nunca podrían hacerlo: el centro de Cáceres. Se están creando apartamentos en avenida Virgen de la Montaña y en la Ronda del Carmen, pero también se está transformando un edificio señorial para la creación de una decena de locales y viviendas. El edificio señorial ubicado en la confluencia de las calles Clemente Sánchez Ramos (con entrada por el número 6) y Obispo Ciriaco Benavente (donde existe el acceso a un garaje) está siendo objeto de una rehabilitación para crear hasta una decena de pisos y locales.