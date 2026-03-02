El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un "arma de doble filo"

El oro y la plata han experimentado un fuerte repunte en los últimos meses y han regresado al primer plano de la actualidad económica. Lo que en los mercados se refleja en máximos históricos y gráficos al alza, en las joyerías se traduce en reposiciones más costosas, márgenes más ajustados y explicaciones al cliente ante cada etiqueta. La escalada de ambos metales, alimentada por la incertidumbre internacional, se ha convertido para el pequeño comercio en un "arma de doble filo", especialmente en el caso del metal amarillo: aumenta el valor de cada pieza, pero eleva el precio final y obliga a medir cada venta.

Así lo explican dos profesionales con larga trayectoria en el sector joyero de Cáceres. José Félix Nevado, dueño de la joyería Nevacam, sostiene que el incremento del oro les supone una clara desventaja "porque la mercancía se ha encarecido y el poder adquisitivo ya sabemos cómo está", subraya.

El responsable de este emblemático negocio precisa que la cotización "que aparece en las noticias" suele referirse al oro de inversión, el de 24 quilates (prácticamente puro), utilizado para lingotes y monedas. En las joyerías, sin embargo, lo habitual es trabajar con oro manufacturado, de 18 quilates, una aleación más resistente pensada para el uso diario y cuyo precio final no depende solo del metal, sino también del trabajo y el diseño. "Esto ha provocado que los fabricantes hayan dejado de sacar género nuevo al mercado, ya que la subida ha sido importante", señala.

José Félix Nevado, dueño de la joyería Nevacam. / Jorge Valiente

El cacereño Dionisio Caballero, copropietario de la joyería Caymo, describe un panorama similar. "El precio del oro se ha duplicado respecto al año pasado y algunos clientes se asustan al ver la diferencia". No obstante, relativiza la idea de que hoy sea más inaccesible que antes. "Siempre ha sido un material costoso. En la época de mis padres una pulsera de oro valía 12.000 pesetas cuando un trabajador podía ganar 3.000 al mes. La proporción ahora quizá sea incluso inferior", apunta.

Si el oro acapara titulares, la plata tampoco se queda atrás. Ambos joyeros coinciden en que su comportamiento ha sido especialmente cambiante. En pocos meses ha alternado grandes subidas y correcciones bruscas, aunque su impacto en las ventas suele sentirse menos por una razón evidente: la diferencia de precio por gramo con el oro sigue siendo abismal. "La plata ha llegado a triplicar su valor, pero no es lo mismo moverse en unos pocos euros que en cifras de tres dígitos", resume Caballero. En todo caso, esa volatilidad también se cuela en el día a día, condicionando pedidos y obligando a ajustar márgenes.

Mercado inestable

Desde el gremio atribuyen estas oscilaciones a factores globales: conflictos internacionales, tensiones comerciales y movimientos estratégicos de las grandes potencias. Las guerras, los aranceles y la inestabilidad financiera terminan teniendo eco en el pequeño comercio.

En contextos de incertidumbre, el capital busca seguridad y eso empuja la demanda y el precio. "En momentos así, el dinero siempre se refugia en valores seguros como el oro y los diamantes", indica el responsable de Caymo.

Dionisio Caballero, copropietario de joyerías Caymo en Cáceres. / Jorge Valiente

Alternativas en auge

Ante este escenario, la adaptación al mercado adquiere mayor relevancia. Alternativas como la plata chapada en oro de alta calidad ganan terreno e impulsan una mayor diversificación del catálogo. "No vamos a abandonar nuestra línea clásica ni las novedades y joyas hechas por nosotros, pero hay que explorar otras líneas para ampliar la oferta", expone Nevado. El objetivo, en definitiva, sigue siendo ofrecer calidad con opciones para más bolsillos.

El auge del oro también ha disparado el interés por los lingotes, aunque esa demanda rara vez pasa por la joyería tradicional. "Quien tiene capacidad para invertir está comprando lingotes, pero en estas operaciones el margen es muy escaso para nosotros", explica.

Valor seguro a largo plazo

En ambos mostradores reivindican que la joya mantiene un componente patrimonial y recalcan que el oro continúa funcionando como activo seguro a largo plazo. "Sigue siendo un bien tangible. A todo el que venga con una pieza de hace dos años, le doy al menos lo que le costó. La ha disfrutado y encima recupera su dinero", asegura Nevado.

Esa capacidad de conservar valor es, para ellos, la otra cara del repunte: despierta interés en quienes buscan proteger su patrimonio, aunque al mismo tiempo encarece el producto y dificulta la venta cotidiana. Y en ese equilibrio se mueve ahora el sector: entre quien mira la etiqueta con más cautela y quien interpreta la compra como refugio.