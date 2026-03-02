Psicología bíblica pastoral

Recuerdo que un compañero de facultad dedicó su trabajo de fin de carrera a describir pasajes de los evangelios, en los que Jesucristo (Jesús para los no creyentes), parecía demostrar un conocimiento increíble de la ciencia psicológica del siglo XXI. La hermenéutica psicológica bíblica va en esta línea. Os dejo unos ejemplos.

En Mateo 7,24-27, leemos "si quieres que tu casa resista, y no se venga abajo, tienes que construirla sobre roca, no sobre arena", decía el Nazareno, animando a los suyos a ser fuertes ante la dificultad.

No hay teoría psicológica que no defienda la importancia de los buenos fundamentos para que tu personalidad esté bien asentada. El aspecto exterior podrá tener formas infinitas, de este color o del otro, con dos ventanas o con cinco, con jardín o sin jardín...pero los cimientos tienen que ser seguros. Si es así, no hay temporal que pueda con ella.

El que más me gusta, no solo por ser más desconocido, sino porque es de una sutiliza increíble, es el que aparece en dos textos paralelos Mateo 12, 43-45 y Lucas 11,24-26. "Cuando el mal sale de un hombre anda buscando nuevos lugares para asentarse. No los encuentra y se dice, 'volveré a mi casa, de donde salí'. Vuelve y la encuentra barrida y preparada. Entonces toma consigo a otros siete males peores que él, entran y se quedan tan a gusto".

La psicopatología, como parte de la psicología que estudia las enfermedades psicológicas, una vez descritas las mismas, nos da pautas para ser eficaces en ese camino psíquico de curación. En todos ellas aparecen consejos como este: "no te puedes engañar a ti mismo, creyendo que estás haciendo todo lo que puedes para salir del pozo, cuando en realidad tu propósito no es serio. Te parece sentirte mejor, pero no es verdad, vuelve el mal que trae consigo refuerzos y se convierten en okupas peligrosísimos. Tienes que ser mas consistente, confía más en ti mismo, y utiliza el agua fuerte mas eficaz".

Por último, Lucas 15, 3-7 nos presenta un hombre que tenía cien ovejas, pero se le pierde una, no lo duda, deja las noventa y nueve y busca a la que se fue. Para cualquiera que en la actualidad tenga un cargo pastoral, es esta una enseñanza brutal, preocúpate de los que no están, deja la vanagloria de los que te siguen por lo bien que lo haces, y pregúntate por el que se fue.

!Buen camino cuaresmal¡