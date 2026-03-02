"A las seis en la Ruyme": cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la generación del Blackberry y los polos Flash

Ha cerrado la Ruyme y un vacío ha quedado en el barrio del Rodeo pero también en la generación nacida en Cáceres en la década de los 2000. La generación Z, la de los blackberry, la del Vodafone rojo táctil, cuando la frase de guerra era: "A las seis en Ruyme". Y todos los adolescentes, la tomaban como punto de encuentro al entrar o salir de la piscina de la Ciudad Deportiva en las largas tardes de verano cuando la tradición de comprarse el polo Flash mandaba y aliviaba el calor en la garganta.

Allí se agrandaban las pandillas, se conocían, "llegamos a ser 30 o más", dice una de aquellas protagonistas que hoy ve con tristeza infinita el cierre de esa multitienda que durante años fue el alma de la avenida de los Pilares y María Auxiliadora. "Era nuestra referencia", confiesa una vecina que llegó al barrio hace 15 años. "Cuando nos compramos el piso, Ruyme ya estaba establecida aquí. Era un barrio en plena expansión urbanística, pero sin comercio. Este era el único que existía. Como no había nada, pues todos nos surtíamos de Ruyme, que era un punto de referencia para coger cualquier cosa"

Adiós a Ruyme, la multitienda del Rodeo de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Las colas del pan

Cualquier urgencia te la arreglaba Ruyme. "Si algo nos faltaba en ese momento, acudíamos a ella porque el negocio lo tenía abierto de lunes a domingo ininterrumpidamente, solo cerraba un rato al mediodía. La verdad es que hacía que tuviera vida el barrio y nos ha suministrado a todos Me acuerdo de las colas que hacíamos para coger el pan todos los vecinos de los bloques. Era el punto de encuentro que nosotros teníamos".

El pequeño comercio, en la picota El cierre del pequeño comercio no responde a una sola causa, sino a una suma de factores económicos, sociales y tecnológicos que se han ido acumulando en los últimos años. Estas son las principales razones: 1. Competencia de grandes superficies y plataformas online Las grandes cadenas y, sobre todo, el comercio electrónico ofrecen precios más bajos, horarios amplios y comodidad de compra. Plataformas como Amazon han cambiado los hábitos de consumo, priorizando rapidez y precio frente a cercanía o trato personal. 2. Cambios en los hábitos de consumo El consumidor actual compara más, compra por internet, busca ofertas constantes y valora la inmediatez. Además, cada vez se concentra más el gasto en centros comerciales o en grandes marcas. 3. Aumento de costes fijos Alquileres elevados, subida de la luz, incremento del salario mínimo, cotizaciones sociales e impuestos reducen el margen de beneficio. Muchos negocios pequeños trabajan con márgenes muy ajustados y cualquier subida de costes puede hacerlos inviables. 4. Falta de relevo generacional Muchos comercios tradicionales eran negocios familiares. Las nuevas generaciones no siempre quieren continuar la actividad, especialmente cuando implica muchas horas de trabajo y rentabilidad incierta. 5. Digitalización insuficiente No todos los pequeños comercios han podido adaptarse al entorno digital (venta online, redes sociales, marketing digital), lo que los deja en desventaja frente a competidores más preparados. 6. Crisis económicas y pérdida de poder adquisitivo Inflación, crisis como la de 2008 o la pandemia han reducido el consumo y han debilitado la capacidad de resistencia de muchos negocios. 7. Cambios urbanos En algunas ciudades, la turistificación o la transformación de barrios en zonas residenciales con menos comercio tradicional ha desplazado al pequeño negocio. En otras, la despoblación reduce la clientela potencial. En resumen, el pequeño comercio cierra cuando no logra sostener un equilibrio entre ingresos y gastos en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. No es solo un problema económico: también es un reflejo de cómo están cambiando nuestras ciudades y nuestra forma de consumir.

No se olvidan de Paco, ni del agrado de Cristina y Johana, "que eran unas niñas muy lindas. Nos llevábamos todos muy bien. ¡Qué recuerdos!", añade presa de la nostalgia. Y apunta: "Es una pena que cierren pequeños negocios como estos. Que los grandes se coman a los pequeños". La llegada de Coviran, Provecaex y finalmente Dia, ha sido un varapalo.

Entonces la memoria viaja en el tiempo y se sitúa a mediados de los 2000, cuando la entrada de la Ruyme y la pequeña plazoleta que la circunda era un suelo plagado de chicles pegados a las baldosas, de bolsas de polos y chucherías, de gusanitos... De eso ya no queda nada. Solo la huella de que allí vendían prensa, revistas, cromos, refrescos, huevos y dulces deliciosos. Como epílogo, varios carteles en los que reza este mensaje: "¡Cerramos...! Tiendas Ruyme agradece la confianza depositada durante años a proveedores y clientes. Gracias a todos".