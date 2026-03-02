Agenda cultural
Así será la actuación de Efecto Pasillo en el festival más pequeño de Cáceres
El Festivalino de Pescueza 2026, que se celebrará del 10 al 12 de abril, contará con Efecto Pasillo como padrinos, además de La Cabra Mecánica y otros artistas que fusionan tradición y modernidad
El Festivalino de Pescueza 2026 vuelve del 10 al 12 de abril, transformando este pequeño municipio cacereño en un epicentro musical y cultural durante tres días llenos de música, talleres y actividades participativas.
Padrinos
Entre los nombres confirmados destaca Efecto Pasillo, que serán los padrinos de esta edición y que llevarán su energía y repertorio de éxitos pop al escenario del Festivalino. Su actuación promete ser uno de los momentos más esperados del evento, con canciones que harán bailar y cantar al público de todas las edades.
Iván Torres, Javi Moreno, Arturo Sosa y Nau Barreto han construido en más de una década una de las trayectorias más sólidas y optimistas del pop en español. Su estilo, que fusiona pop, rock y ritmos latinos, les ha llevado a superar los 450 millones de reproducciones, los 400 millones de visualizaciones en YouTube y a obtener numerosos discos de oro y platino.
Compartiendo cartel con ellos estará La Cabra Mecánica, que actuará el sábado, 11 de abril, y traerá su repertorio de clásicos del pop-rock español.
Más grupos
Además, la banda emergente extremeña de pop, punk, destellos psicodélicos y electrónica Bolsa de Moscas y Lapurasangre completan la primera tanda de confirmaciones, combinando artistas consolidados con propuestas frescas.
También se unen Acetre, uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura (1973) y «su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk en España», expresan desde la organización.
Creación y renovación musical sobre una rica base tradicional se unen a su larga experiencia como músicos, para acertar en un engranaje de calidad instrumental y vocal capaz de abrir
El festival mantiene su formato singular: conciertos en plazas y calles del pueblo, talleres culturales, actividades medioambientales y espacios de encuentro comunitario. Vecinos y voluntarios participan activamente, creando una experiencia cercana y participativa en el medio rural.
Uno de los ejes del Festivalino es la sensibilización ecológica, incluyendo la tradicional plantación de árboles y otras iniciativas sostenibles que conectan a los asistentes con el entorno rural.
El cartel refleja la filosofía del festival: equilibrar artistas consagrados con talentos emergentes, ofreciendo una experiencia musical diversa y accesible para todos los públicos.
Además de los conciertos, el Festivalino propone talleres culturales, charlas y actividades infantiles, reforzando su carácter intergeneracional y su apuesta por la vida rural. Cada edición genera un impacto cultural y económico notable en la comarca, atrayendo a cientos de visitantes y consolidando a Pescueza como un referente de festivales singulares en Extremadura; una cita imprescindible, donde la música, la cultura y la participación ciudadana se unen para crear un festival único en toda España.
