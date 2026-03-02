Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Así será la actuación de Efecto Pasillo en el festival más pequeño de Cáceres

El Festivalino de Pescueza 2026, que se celebrará del 10 al 12 de abril, contará con Efecto Pasillo como padrinos, además de La Cabra Mecánica y otros artistas que fusionan tradición y modernidad

Efecto Pasillo serán los padrinos de esta edición del Festivalino.

Efecto Pasillo serán los padrinos de esta edición del Festivalino. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Festivalino de Pescueza 2026 vuelve del 10 al 12 de abril, transformando este pequeño municipio cacereño en un epicentro musical y cultural durante tres días llenos de música, talleres y actividades participativas.

Padrinos

Entre los nombres confirmados destaca Efecto Pasillo, que serán los padrinos de esta edición y que llevarán su energía y repertorio de éxitos pop al escenario del Festivalino. Su actuación promete ser uno de los momentos más esperados del evento, con canciones que harán bailar y cantar al público de todas las edades.

Iván Torres, Javi Moreno, Arturo Sosa y Nau Barreto han construido en más de una década una de las trayectorias más sólidas y optimistas del pop en español. Su estilo, que fusiona pop, rock y ritmos latinos, les ha llevado a superar los 450 millones de reproducciones, los 400 millones de visualizaciones en YouTube y a obtener numerosos discos de oro y platino.

Compartiendo cartel con ellos estará La Cabra Mecánica, que actuará el sábado, 11 de abril, y traerá su repertorio de clásicos del pop-rock español.

El sabor del folk regional se suma con Acetre.

El sabor del folk regional se suma con Acetre. / CEDIDA

Más grupos

Además, la banda emergente extremeña de pop, punk, destellos psicodélicos y electrónica Bolsa de Moscas y Lapurasangre completan la primera tanda de confirmaciones, combinando artistas consolidados con propuestas frescas.

También se unen Acetre, uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura (1973) y «su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk en España», expresan desde la organización.

Creación y renovación musical sobre una rica base tradicional se unen a su larga experiencia como músicos, para acertar en un engranaje de calidad instrumental y vocal capaz de abrir

El festival mantiene su formato singular: conciertos en plazas y calles del pueblo, talleres culturales, actividades medioambientales y espacios de encuentro comunitario. Vecinos y voluntarios participan activamente, creando una experiencia cercana y participativa en el medio rural.

Uno de los ejes del Festivalino es la sensibilización ecológica, incluyendo la tradicional plantación de árboles y otras iniciativas sostenibles que conectan a los asistentes con el entorno rural.

El cartel refleja la filosofía del festival: equilibrar artistas consagrados con talentos emergentes, ofreciendo una experiencia musical diversa y accesible para todos los públicos.

Noticias relacionadas y más

Además de los conciertos, el Festivalino propone talleres culturales, charlas y actividades infantiles, reforzando su carácter intergeneracional y su apuesta por la vida rural. Cada edición genera un impacto cultural y económico notable en la comarca, atrayendo a cientos de visitantes y consolidando a Pescueza como un referente de festivales singulares en Extremadura; una cita imprescindible, donde la música, la cultura y la participación ciudadana se unen para crear un festival único en toda España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  2. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  3. Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
  4. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  5. Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
  6. Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
  7. El bar bazar de Cáceres
  8. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres

La exposición 'Roma en Cáceres' de la Diputación cacereña une historia y arqueología para estudiantes

La exposición 'Roma en Cáceres' de la Diputación cacereña une historia y arqueología para estudiantes

Psicología bíblica pastoral

El puente de Cedillo: la unión de dos economías (Cáceres y Portugal) separadas por una frontera

El puente de Cedillo: la unión de dos economías (Cáceres y Portugal) separadas por una frontera

Así será la actuación de Efecto Pasillo en el festival más pequeño de Cáceres

Así será la actuación de Efecto Pasillo en el festival más pequeño de Cáceres

El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un "arma de doble filo"

El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un "arma de doble filo"

Manuel Montes, abogado de Cáceres: "El juicio es el final de una historia que se escribe mucho antes"

Manuel Montes, abogado de Cáceres: "El juicio es el final de una historia que se escribe mucho antes"

Marisol Borreguero, pregonera de la Montaña de Cáceres: "Llega la primavera y ya me veo vestida de campuza en la procesión"

Marisol Borreguero, pregonera de la Montaña de Cáceres: "Llega la primavera y ya me veo vestida de campuza en la procesión"

La calle Nidos, en Cáceres, testigo de la historia: del Hospital de la Piedad a la prisión y la casa de Jesús Sansón, el fundador del Mesón Extremeño

La calle Nidos, en Cáceres, testigo de la historia: del Hospital de la Piedad a la prisión y la casa de Jesús Sansón, el fundador del Mesón Extremeño
Tracking Pixel Contents