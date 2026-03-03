Apartamentos turísticos, música, una librería religiosa y una peluquería que dan vida a una calle de Cáceres

Apartamentos turísticos, música, una librería religiosa y una peluquería da vida a la calle Clavellinas de Cáceres. Clavelinas o de la Clavellina, porque se la denomina de manera indistinta como así se refleja en las dos placas instaladas tanto en la esquina con la plaza Marrón como con la esquina de la calle San Pedro. Justamente en la esquina de la plaza Marrón con Roso de Luna donde nos encontramos la Librería Renacer, de temática religiosa, y el local que acogió Porto Bello, que se trasladó a Roso de Luna, como sucedió con la Corseteria Betina, donde en su tiempo estuvo La Gitana, que se marchó a Rodríguez Moñino.

La calle, desgraciadamente, ha visto cerrar algunos negocios como el Centro de Estética de Nereida Vinagre, igual que pasó con el restaurante, la galería de moda o la tienda de instrumentos musicales Acordes. Entretanto, en el número 4 hay apartamentos turísticos, y en el número 5, Banana Vintage, dedicada a la venta de moda. Vintage Hair Factory es la peluquería de la calle y Cupcakes Cáceres la de repostería creativa. Clavellinas cuenta con un edificio emblemático, el de la Caja de Ahorros de Extremadura, que ahora es Unicaja, y cuyos bajos se están restaurando a través de un proyecto de Limcasa Construcciones. En el número 3 los bajos comerciales situados junto a Intimissimi siguen en alquiler por parte de una inmobiliaria, pero llevan años cerrados.

Imagen de la calle Clavellina de Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

El otro gran edificio de la calle es el que albergó la Sala Clavellinas de la Caja de Ahorros de Extremadura que se está restaurando por parte de la empresa Placonsa para acoger la Escuela de Música de Alto Rendimiento de la Fundación Atrium Musicae, que se prevé esté listo para este 2026. Es esta una iniciativa ambiciosa que lideran Jose Polo y Toño Pérez y que forma parte de su cuadratura del círculo para convertir a Cáceres en un referente no sólo de la gastronomía (son el alma del relais&chateaux de tres estrellas de San Mateo) sino también de la cultura. Los dueños del edificio han decidido encargar la rehabilitación del mismo a los arquitectos que lo construyeron en 1974: el Estudio de Arquitectos de los Carbajal

Fue el 28 de diciembre de 2024 cuando Atrio se hizo con el inmueble del edificio de la calle Clavellinas, propiedad de la diócesis de Coria-Cáceres, un emblema de la ciudad. Fue adquirido por la curia diocesana en los años 90 con el objetivo de albergar el Hogar Sacerdotal, uso que se le dio hasta el año 2017 cuando se reformó el Seminario Diocesano dedicando una parte a esta finalidad.

Jose Polo y Toño Pérez son los artífices de la Fundación Atrio, una organización sin ánimo de lucro, creada en diciembre de 2022 por los propietarios del relais&chateaux para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades utilizando el arte y la música como instrumento de transformación y cambio. Su empresa gastronómica bajo la firma Atrio se creó en 1986 pero también gestiona el hotel de San Mateo, el Torre de Sande y la Casa Palacio Paredes Saavedra.

La calle Clavellinas de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Jose Polo, en declaraciones a este diario, expresó entonces su satisfacción por una operación que tuvo que ser autorizada por la Santa Sede y que se cerró por el mismo precio por el que había salido a la venta: 1.840.000 euros, y que los ya propietarios podrán pagar en un plazo de cuatro años. Se trata de un inmueble que dispone de dos plantas de sótano y garaje y una planta central en la que está el Auditorio que durante tanto tiempo utilizó la antigua Caja Extremadura (destacó su Aula de Cine que por entonces dirigía María José López González). Además, cuenta con otras tres plantas, que se reparten entre salas, una capilla y 30 habitaciones individuales con cuarto de baño. También tiene una terraza.

El de Clavellinas es el resultado de un proyecto diseñado en los años 70 por el arquitecto José Antonio Carbajal, profesor de la Escuela de Sevilla.

Las donaciones

Polo indicó que no han querido dejar pasar la oportunidad de adquirir el Aula Clavellinas, especialmente porque ya dispone de ese auditorio. En este sentido recordó que en un primer momento la idea de la fundación era adaptar como Escuela de Música el edificio de la antigua sede de la Demarcación de Carreteras, ubicada en la plaza de Santa María, y que también es propiedad de Atrio, pero finalmente se descartó porque los trámites administrativos y las obras se hubieran demorado entre cuatro y cinco años. El futuro del edificio de Golfines, 6, aún está por determinar. En ese caso fue una cesión que hizo Atrio a la fundación. Ahora, en Clavellinas, es la propia entidad la que compra el inmueble gracias a las donaciones que viene recibiendo. Es un dinero que proviene de grandes donantes, de instituciones y de personas a título particular, que a veces aportan incluso 5 o 10 euros para contribuir a esta noble causa.

Clavellinas en Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

El objetivo de la adquisición es ofrecer formación a los niños, una educación musical que tal como apunta Jose Polo «dicen los neurocientíficos que contribuye al desarrollo del cerebro y que mejora la capacidad de los más pequeños en el campo de las ciencias, las matemáticas o las lenguas».

Con el humor que le caracteriza, Jose Polo concluyó tras la compra que Clavellinas es un lugar "mu cacereñúo" para referirse a su perfecta ubicación, junto al Gran Teatro, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, la Galería Kermel, el área de Pizarro y Roso de Luna y el parking de Clara Campoamor. La calle acaba de peatonalizarse y ahora esta compra será, indudablemente, el revulsivo de una zona estratégica donde las haya.

Ahora, ese edificio, se ha reducido a un esqueleto que ya toma forma para la revitalización de una de las calles más tradicionales de Cáceres.