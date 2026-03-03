La Asociación de Periodistas de Cáceres abre el plazo para el Premio de Periodismo, reconociendo trayectorias profesionales

La Asociación de Periodistas de Cáceres abrió este 2 de marzo, el plazo de presentación de candidaturas para la tercera edición del Premio de Periodismo ‘Asociación de Periodistas de Cáceres’, una convocatoria destinada a reconocer la trayectoria profesional de periodistas con una carrera consolidada en el ámbito de la Comunicación. El galardón, que cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, mantiene su vocación de rendir homenaje a profesionales cuya aportación al periodismo haya sido significativa y sostenida en el tiempo.

La convocatoria establece dos modalidades diferenciadas: Premio Fernando García Morales, destinado a reconocer la trayectoria de un periodista que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito local o regional; y Premio Especial ‘APC 2026’, dirigido a distinguir a un profesional cuya carrera se haya desarrollado principalmente en el ámbito nacional.

En ambos casos, los candidatos deberán acreditar una trayectoria profesional mínima de 25 años en el mundo de la Comunicación.

Las candidaturas podrán presentarse desde el 2 de marzo hasta el próximo 1 de mayo. Deberán ser propuestas por socios de la Asociación de Periodistas de Cáceres mediante correo electrónico a la dirección juntapcc@gmail.com, incluyendo una breve justificación que respalde la propuesta y permita acreditar la trayectoria profesional del candidato. No podrán optar al premio aquellos profesionales que hayan sido distinguidos en ediciones anteriores.

Fallo y entrega

El jurado será designado por la Junta Directiva de la Asociación y estará integrado por profesionales del periodismo y la comunicación. Su composición se hará pública tras el fallo, que tendrá lugar a lo largo del mes de mayo y será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos si así lo estima el jurado.

El reconocimiento no tiene dotación económica, consistiendo en la entrega de una estatuilla acreditativa diseñada específicamente para esta edición. La ceremonia de entrega se celebrará en Cáceres durante el mes de junio, con el compromiso de asistencia por parte de las personas galardonadas.

Con esta tercera edición, la Asociación de Periodistas de Cáceres consolida una iniciativa que busca poner en valor la experiencia, el compromiso y la contribución de los profesionales de la información, tanto en el ámbito regional como en el nacional, reforzando el papel del periodismo como servicio público esencial.