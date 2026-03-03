Un badén y la falta de pruebas: claves del dictamen que exime al Ayuntamiento de Cáceres de pagar 100.000 euros por un accidente de moto

La Comisión Jurídica de Extremadura ha dictaminado que no procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cáceres por las lesiones y daños que un motorista sufrió en un accidente ocurrido en la avenida de la Constitución, en la zona del puente del ferrocarril. El reclamante había solicitado 100.000 euros más intereses al considerar que la caída se produjo por un badén de "reciente colocación", cambiado de ubicación, "sin señalización previa" y con escasa visibilidad.

Según la diligencia policial incorporada al expediente, el aviso se recibió a las 6.00 horas del 25 de julio de 2024 por la caída de un motorista "sin que a priori exista ninguna otra unidad de tráfico implicada". La Policía Local indicó que realizó medidas y fotografías y que "la señalización se ajusta a la reglamentación vigente", sin identificar testigos presenciales del momento del accidente. La reclamación se presentó un año después, el 24 de julio de 2025, dentro del plazo legal.

En los informes municipales, el Servicio de Infraestructuras explica que el cojín berlinés formaba parte de un contrato de 2023 y que, tras desmontarse a principios de julio de 2024 por la sustracción de una pieza, se reinstaló "con la señalización adecuada" la noche del 24 al 25 de julio de 2024, en una vía con limitación a 30 kilómetros por hora.

Por su parte, el área de Alumbrado Público informa de que a la hora del suceso el alumbrado seguía encendido, sin incidencias registradas, y que el nivel lumínico era suficiente para ese tipo de vía.

La Comisión Jurídica concluye que no se ha acreditado ni el punto exacto de la vía ni la mecánica de la caída, al no existir testigos o grabaciones, y considera que los informes policiales y municipales apuntan a una correcta colocación y señalización del badén. En consecuencia, dictamina la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y no ha entrado a valorar cuantías indemnizatorias. Durante la tramitación, la aseguradora Zurich aportó una valoración del daño corporal de 85.641,92 euros, "sin que se desprenda aceptación de responsabilidad alguna", según figura en el expediente.