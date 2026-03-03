Cáceres retomará en abril las operaciones del servicio de Cirugía Vascular tras seis años y medio de parón

Es una de las noticias más esperadas por los pacientes de la provincia de Cáceres del último lustro. El servicio de Cirugía Vascular va a volver a realizar intervenciones el próximo mes de abril en el Hospital Universitario de la capital provincial tras seis años y medio de parón. Así lo confirma el departamento de prensa de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Se efectuarán dichas intervenciones a través de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

La presidenta en funciones del Ejecutivo regional, María Guardiola, ya anunció el pasado 3 de febrero, durante su visita al recinto hospitalario cacereño para conocer el nuevo servicio de medicina nuclear y la reapertura del de cirugía vascular, que las intervenciones se iban a retomar en las próximas semanas. Al fin se confirma que el regreso se hará efectivo en abril.

La cirugía vascular es la especialidad médica dedicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema circulatorio, abarcando arterias, venas y vasos linfáticos. Trata patologías como varices, aneurismas, pie diabético y enfermedad carotídea mediante cirugía abierta o técnicas endovasculares (mínimamente invasivas) para restaurar el flujo sanguínea. La CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) será la que se emplee en estas intervenciones: permite realizar operaciones quirúrgicas de complejidad media-baja sin ingreso hospitalario, permitiendo al paciente regresar a su domicilio el mismo día y ofreciendo seguridad y eficacia.

Historia

En Cáceres, este servicio se cerró de forma temporal en julio de 2019. Cuando estaba prevista su reapertura, un mes después, en una circular interna se anunció que la clausura de la especialidad sería permanente, por lo que iba a ser necesario derivar a los pacientes que necesitasen cirugía al Hospital Universitario de Badajoz. Todo esto se produjo con el PSOE en el ente regional. Cuando se acercaban las elecciones de 2023, una de las cuestiones en las que María Guardiola hizo especial hincapié era en la reapertura del servicio.

El servicio se reabrió el pasado 20 de noviembre, pero solo para consultas. El principal objetivo era evitar los desplazamientos a la capital pacense y mejorar la accesibilidad a la atención primaria, ya que el perfil de las personas que se ven necesitadas de este servicio es, mayoritariamente, "gente mayor, sobre todo de zonas rurales que ya de por sí tienen complicado el acceso a estos centros especializados".

Críticas

Por otro lado, este lunes, el exconsejero José María Vergeles afirmó en su cuenta de la red social X que "el servicio se plantaría hasta para pasar consulta", incidiendo en motivos como "el incumplimiento del acuerdo económico con los especialistas y la falta de implicación de los sanitarios de fuera". Aseguraba que "se suspenderían consultas, ya no solo cirugías". Sin embargo, la consejería salió al paso para asegurar que estas afirmaciones eran incorrectas: "Es un nuevo intento de desprestigio del buen funcionamiento del Área de Salud de Cáceres". Además, se incidió en que la semana pasada hubo consultas en este servicio durante todos los días: "Se funciona con normalidad".

El análisis de los profesionales

Los profesionales analizan esta noticia de forma positiva. El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, el doctor Evelio Robles, agradece la noticia: "Cumplen con el compromiso que se estableció con nosotros tanto por parte de la consejería, como de la gerente del Área de Salud. Establecieron en el cronograma que las consultas regresarían en noviembre con una consulta externa y tenían la idea de hacer operaciones aquí a la mayor brevedad posible".

"Se establece que será la CMA, que imagino que será la cirugía venosa e incluso un poquito arterial, y los pacientes se van para casa en el mismo día, es el primer paso para que, posteriormente, cuando haya más vasculares contratados, se hagan todo tipo de cirugías en este hospital. Por lo tanto, es de agradecer. Estamos satisfechos con esa noticia. Los compromisos se están ajustando a la realidad. Entiendo que la población pretendía que se abriese Cirugía Vascular al completo y de golpe, pero eso era muy difícil por la escasez de profesionales que hay. Lo más factible era ir abriendo e ir aumentando la prestación de servicios", continúa Robles, contento tras recibir la noticia.

"La idea es contratar el servicio completo, que serán cuatro vasculares en plantilla al igual que había antes del cierre. Ya se podría establecer un ritmo incluso de guardias presenciales o localizadas para aquellos tipos de urgencias vasculares. Lo importante es ir consolidando paso el proyecto y que se vaya ejecutando. En los tiempos que corren, es de agradecer que se vayan cumpliendo los pasos previamente establecidos", concluye el doctor cacereño.

Abril será, en la práctica, la prueba de fuego: si el quirófano vuelve a encenderse en Cáceres, aunque sea con Cirugía Mayor Ambulatoria, no solo se reducirá el goteo de derivaciones a Badajoz, también se medirá si el compromiso pasa del anuncio al calendario. Los pacientes llevan seis años y medio esperando ese gesto concreto (una intervención sin carretera de por medio) y, desde ahí, que el servicio deje de ser una promesa intermitente y empiece a consolidarse como lo que fue.