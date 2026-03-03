Cáceres acogerá una jornada misionera con Alberto Vera, obispo de Nacala, para compartir la labor en África

Cáceres se prepara para acoger una jornada de encuentro y testimonio misionero con la visita de Alberto Vera, obispo de la diócesis de Nacala (Mozambique), que participará en dos actos abiertos al público con el objetivo de acercar la realidad social y pastoral que vive la Iglesia en África y compartir su labor junto a las comunidades más vulnerables.

La presencia del prelado en Extremadura se enmarca en su participación en el Día del Misionero Extremeño, que se celebrará el 7 de marzo de 2026 en la localidad de Galisteo y que reunirá a misioneros, agentes pastorales y fieles comprometidos con la labor evangelizadora y solidaria de la Iglesia. Su asistencia permitirá compartir la experiencia pastoral y social que desarrolla en la diócesis de Nacala, ofreciendo un testimonio directo sobre la realidad misionera y reforzando los vínculos de cooperación entre las diócesis extremeñas y las comunidades cristianas africanas.

Primera cita en San José

Bajo el título 'Jornada con el obispo de Nacala', el programa comenzará el 6 de marzo a las 19.00 horas en la parroquia de San José. Durante la celebración de la Eucaristía y al finalizar la misma, el obispo ofrecerá su testimonio centrado en la misión evangelizadora, el acompañamiento social y los proyectos solidarios que se desarrollan en su diócesis africana.

Encuentro en Guadalupe

La segunda cita tendrá lugar el 7 de marzo a las 20.00 horas en la parroquia de Guadalupe. En el transcurso de la Eucaristía y en un espacio posterior de intervención, los asistentes podrán conocer de primera mano las iniciativas educativas, sanitarias y comunitarias impulsadas desde la Iglesia local en Nacala, así como las necesidades actuales de la población mozambiqueña.

La visita pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la cooperación internacional y fortalecer los lazos de solidaridad entre comunidades cristianas de distintos continentes. Desde la organización se anima a participar a fieles, voluntarios y a todas aquellas personas interesadas en conocer la realidad misionera y humanitaria que se vive en el país africano.