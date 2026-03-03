El Cáceres CB tocó la élite en 1992 con un triunfo épico frente al Prohaci Mallorca

El 10 de mayo de 1992 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de la ciudad cuando el Cáceres Club Baloncesto logró el ascenso a la Liga ACB, culminando así una de las gestas deportivas más importantes de Extremadura. Aquel día, el conjunto cacereño alcanzó la máxima categoría del baloncesto español tras imponerse por un ajustado 80-79 al Prohaci Mallorca en un encuentro cargado de tensión y emoción hasta el último segundo.

Freixanet, héroe de un final para la historia

El partido se resolvió en un final agónico que convirtió a Freixanet en el héroe indiscutible de la jornada. Su actuación resultó decisiva para sellar una victoria que desató la euforia en las gradas y, minutos después, en toda la ciudad. Junto a él, quedaron para el recuerdo los nombres de jugadores como Okac, De Pablos, Méndez, Abrines, Felipe García, Santi García, Romero y Roberto Gómez, protagonistas de una hazaña que situó a Cáceres en la élite del baloncesto nacional.

El equipo estuvo dirigido desde el banquillo por Martín Fariñas, artífice táctico del ascenso, mientras que la entidad estuvo presidida por José María Bermejo, quien respaldó un proyecto que terminó haciendo historia.

La Fuente Luminosa, epicentro de una celebración histórica

Tras el pitido final, Cáceres se convirtió en una auténtica fiesta. Miles de aficionados salieron a la calle para recibir a sus jugadores como auténticos héroes. La celebración tuvo su epicentro en la emblemática La Fuente Luminosa, donde la afición se congregó para festejar un ascenso que marcó un antes y un después en el deporte extremeño. Aquella noche, la ciudad entera celebró un sueño que por fin, se había hecho realidad.