La Cofradía del Cristo Negro de Cáceres conmemora el 40 aniversario de su refundación con una conferencia y un concierto en Santa María

La Hermandad del Cristo Negro de Cáceres organizará los días 20 y 21 de marzo los actos conmemorativos del 40 aniversario de su refundación, que tuvo lugar en 1986, con un programa especial en la concatedral de Santa María. La iniciativa de la cofradía plantea un espacio de reflexión y cultura en torno a su trayectoria reciente, coincidiendo con el tiempo de Cuaresma y a las puertas de una nueva Semana Santa en la ciudad.

Programa cultural

La primera de las citas tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 20.15 horas, con la conferencia titulada 'Historia Médica de la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret', que será impartida por el doctor Antonio David Sánchez González. La propuesta abordará, desde una perspectiva científica, los aspectos físicos vinculados al relato de la Pasión.

El sábado 21 de marzo, a la misma hora, se celebrará un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres. Una actuación con la que se pondrá el acento musical a una conmemoración que rememora cuatro décadas desde la reorganización de la corporación cacereña.