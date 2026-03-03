Enrique Gavilán presenta 'Se llamaba Libertad', un relato sobre memoria e identidad en Cáceres

Propuestas culturales en la ciudad:

José María Villegas regresa al Gran Teatro tras dos años de ausencia

El miércoles 4 de marzo a las 20.00 horas, el ciclo Los Clásicos del Gran Teatro recibe al pianista internacional José María Villegas, marcando su esperado regreso tras un paréntesis de dos años por problemas de salud. Natural de Sevilla y formado en la Hochschule für Musik de Hannover y en The Juilliard School de Nueva York, Villegas ha actuado en festivales de Alemania, Francia, Estados Unidos y Sudamérica, y combina su carrera concertística con la docencia en CESIMEX y el Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia.

El programa del recital incluirá a Rameau, Mozart, Chopin y Schumann, reflejando su madurez artística y amplitud expresiva. Este concierto se presenta como una celebración del arte, la vida y la excelencia musical, convirtiéndose en un hito dentro del ciclo y del panorama cultural regional.

Exposición y fotolibro 'Se llamaba Libertad' de Enrique Gavilán, un homenaje a la memoria y la identidad

El fotógrafo y escritor Enrique Gavilán presenta su exposición y fotolibro Se llamaba Libertad, un proyecto que narra la vida de Libertad González Nogales, cuyo nombre estuvo prohibido durante la España de Franco. La historia de Libertad también recoge la pérdida de su padre, alcalde republicano de Zafra (Badajoz) fusilado por defender sus ideales, y se convierte en un relato sobre identidad, memoria, resiliencia y libertad.

La muestra combina fotografías, versos originales, documentos históricos e imágenes de archivo, permitiendo al espectador reflexionar sobre los anhelos y tensiones que encierra la noción de libertad. El fotolibro homónimo, disponible para la venta en el espacio expositivo, recoge todo el proyecto. La exposición podrá visitarse del 6 de marzo al 8 de mayo, con inauguración el 6 de marzo a las 19.30 horas. Enrique Gavilán, nacido en Málaga en 1972 y afincado en el norte de Extremadura, es médico, fotógrafo y escritor. Su obra, reconocida en el programa Descubrimientos PhotoEspaña 2026, se centra en la fotografía narrativa y documental, explorando la libertad, la identidad y la relación entre imagen y palabra.

El Coro de Cámara Norba actúa este jueves en el Hotel Extremadura

Este jueves 5 de marzo a partir de las 20.00 horas, el Coro de Cámara Norba ofrecerá una actuación especial en el Hotel Extremadura. El evento reunirá a los amantes de la música coral en un entorno elegante y acogedor, donde el público podrá disfrutar del repertorio interpretado por esta reconocida formación. La cita promete ser una velada cultural destacada dentro de la programación musical de la ciudad.