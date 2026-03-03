La Hermandad de la Salud de Cáceres anuncia el programa de su quinario como antesala de la Semana Santa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 3 al 7 de marzo

Los actos se desarrollarán en el templo de Santo Domingo durante cinco jornadas consecutivas

La iglesia de Santo Domingo ha abierto sus puertas a personas con discapacidad visual en Cáceres.

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Hermandad de la Salud de Cáceres celebrará del 3 al 7 de marzo el quinario anual en honor al Cristo de la Salud, uno de los cultos centrales dentro del calendario cuaresmal. Estas jornadas, que la corporación sitúa como un tiempo de preparación espiritual ante la inminente Semana Santa, se desarrollarán en la iglesia de Santo Domingo.

Cada día, a partir de las 19.45 horas, dará comienzo el rezo de las Cinco Llagas, seguido de la eucaristía y el ejercicio propio del quinario. El domingo 8 de marzo, a las 20.00 horas y en el mismo templo, se celebrará la función principal de instituto, que estará presidida por la fraternidad de hermanos menores de Santo Domingo.

Durante la ceremonia se realizará la protestación pública de fe y se impondrá la medalla a los nuevos integrantes. La función contará además con la intervención musical de la coral In-Pulso, y al término de los actos se procederá a la presentación del cartel anunciador de la procesión del Lunes Santo, obra de la artista Sandra Colinet.

Actos paralelos

La institución también ha anunciado el resto de la programación del quinario, que se completará con varios actos paralelos. El miércoles 4 de marzo se celebrará un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero y de la Banda Infantil del Espíritu Santo. La cita incluirá una recogida de alimentos no perecederos.

Ese mismo día tendrá lugar la entrega a la hermandad de doce varales bañados en plata destinados al palio de María Santísima de la Estrella, una incorporación al patrimonio procesional de la corporación.

Por su parte, el sábado 7 de marzo se llevará a cabo la entrega del llamador para el paso de misterio, así como la celebración del cabildo general de hermanos.

