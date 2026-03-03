Del 3 al 7 de marzo
La Hermandad de la Salud de Cáceres anuncia el programa de su quinario como antesala de la Semana Santa
Los actos se desarrollarán en el templo de Santo Domingo durante cinco jornadas consecutivas
La Hermandad de la Salud de Cáceres celebrará del 3 al 7 de marzo el quinario anual en honor al Cristo de la Salud, uno de los cultos centrales dentro del calendario cuaresmal. Estas jornadas, que la corporación sitúa como un tiempo de preparación espiritual ante la inminente Semana Santa, se desarrollarán en la iglesia de Santo Domingo.
Cada día, a partir de las 19.45 horas, dará comienzo el rezo de las Cinco Llagas, seguido de la eucaristía y el ejercicio propio del quinario. El domingo 8 de marzo, a las 20.00 horas y en el mismo templo, se celebrará la función principal de instituto, que estará presidida por la fraternidad de hermanos menores de Santo Domingo.
Durante la ceremonia se realizará la protestación pública de fe y se impondrá la medalla a los nuevos integrantes. La función contará además con la intervención musical de la coral In-Pulso, y al término de los actos se procederá a la presentación del cartel anunciador de la procesión del Lunes Santo, obra de la artista Sandra Colinet.
Actos paralelos
La institución también ha anunciado el resto de la programación del quinario, que se completará con varios actos paralelos. El miércoles 4 de marzo se celebrará un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero y de la Banda Infantil del Espíritu Santo. La cita incluirá una recogida de alimentos no perecederos.
Ese mismo día tendrá lugar la entrega a la hermandad de doce varales bañados en plata destinados al palio de María Santísima de la Estrella, una incorporación al patrimonio procesional de la corporación.
Por su parte, el sábado 7 de marzo se llevará a cabo la entrega del llamador para el paso de misterio, así como la celebración del cabildo general de hermanos.
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987