Fe y tecnología
La Inteligencia Artificial será el foco de las jornadas de Pastoral Social que se celebrarán en Cáceres del 6 al 8 de marzo
Con una ponencia y una jornada de concienciación, las jornadas analizarán los cambios que introduce la Inteligencia Artificial en el ámbito social y laboral, según la Diócesis
Las XXIII Jornadas de Pastoral Social se celebrarán en Cáceres del 6 al 8 de marzo con el foco puesto en la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos en la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones humanas, según han informado los organizadores.
El encuentro comenzará el viernes 6, a las 19:30 horas, en el Centro Pastoral Jesús Obrero con la ponencia "Inteligencia Artificial. Implicaciones en nuestra vida". En esta sesión participarán Lorena Jorna Boticario, delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis, y Mons. Carlos Simón Vázquez (médico, teólogo y profesor), con una aproximación multidisciplinar a los cambios que están introduciendo estas tecnologías en el plano social y laboral.
Una jornada en la calle en Aldea Moret
El programa continuará el sábado 7 con una Jornada de Concienciación bajo el lema "¿Conoces la Inteligencia Artificial?", prevista en la explanada situada frente al supermercado de la barriada de Aldea Moret. La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas y se ha planteado como un espacio para acercar esta realidad a la ciudadanía y promover una reflexión crítica y participativa.
Eucaristía de cierre
Las jornadas concluirán el domingo 8 con la celebración de la eucaristía "Mujer trabajadora", también en el Centro Pastoral Jesús Obrero.
Entidades convocantes
El encuentro lo han organizado la comunidad parroquial de San Eugenio, junto a la HOAC y la Pastoral Obrera Diocesana de la Diócesis de Coria-Cáceres. La convocatoria, según han señalado, busca abrir un diálogo entre fe, sociedad y tecnología, poniendo el acento en la dignidad de la persona y en los retos del mundo del trabajo ante el avance de la IA.
