JATO 2026 se cocina a fuego lento: la feria regional cacereña ya tiene fecha, del 5 al 7 de junio

Puede pensarse que quedan unos meses todavía, pero JATO 2026 ya se está cocinando a fuego lento. Este martes ha tenido lugar la primera reunión entre la Diputación de Cáceres y representantes de las Mancomunidades cacereñas para comenzar a preparar la feria regional por excelencia que representa las bondades de cada comarca.

Fue en la sede de Pintores 10, y la reunión estuvo presidida por Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación. JATO tendrá lugar esta vez en el mes de junio, del 5 al 7, siendo la fecha uno de los primeros aspectos a trabajar. Lo explicó Gutiérrez a los asistentes, pues debido a las complicaciones para disponer de toda la parte antigua de Cáceres para la feria y que no coincida con nada más hace de esta tarea una misión complicada.

La reunión mantenida fue concretamente con los Grupos de Acción Social, todas las Mancomunidades y Redex. Desde el Geoparque de Villuercas hasta la Sierra de Gata. Una representación cacereña a lo largo y ancho de todo el territorio. Con el objetivo de que JATO salga tan bien como siempre.

"Tengo que decir que sin los territorios, sin colaboración de estas instituciones y, por supuesto, de los ayuntamientos, sería imposible organizar JATO. La clave del éxito de JATO es que los ayuntamientos y el territorio colaboren con la Diputación para coordinar y poder establecer la hoja de ruta de cada una de las ediciones", comentó la vicepresidenta antes de la reunión.

Con su quinta edición ya en el horno, la feria ya se ha convertido en "una referencia de empoderamiento rural", no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. "Es un escaparate para mostrar el talento, la capacidad y, por supuesto, también la innovación que se hace desde los territorios. Nuestros territorios, nuestros pueblos están vivos y es una forma de mostrar a la ciudadanía que estamos aquí y que tenemos muchas posibilidades y, sobre todo, muchas oportunidades en el medio rural", finalizó.

Aunque todavía se tienen que cerrar algunos flecos, desde la organización ya avanzan que este año habrá pocas novedades con respecto a la pasada edición, que sumó muchas que, además, "funcionaron muy bien". Tres meses para la feria en los que se irán anunciando detalles de la organización del multitudinario evento.

Nacido en 2022, JATO llega con un objetivo claro: mostrar las múltiples oportunidades que ofrece el mundo rural de la provincia de Cáceres, así como las oportunidades de empleo bajo el prisma del bienestar, calidad de vida y la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Demostrar que este es un territorio con mucho potencial que apuesta por un futuro sostenible.

Como decía Gutiérrez, es todo un referente de tradición, protección ambiental, salud, bienestar, formación, modernidad, competitividad empresarial, calidad en las infraestructuras y adaptabilidad a los cambios y necesidades personales y profesionales, mostrando la identidad de la provincia en la que se apuesta sobre todo por el bienestar integral de las personas y proporcionar alternativas para la vida, la convivencia y la construcción de un futuro tanto familiar como laboral, en nuestros pueblos.

Una ventana abierta a la provincia con una amplia oferta turística que combina turismo, gastronomía, artesanía, cultura y arte. JATO es un encuentro que es ya en una cita anual ineludible y de referencia, no sólo provincial sino incluso regional, contribuyendo cada vez más a hacer crecer la provincia, a afianzar nuestro estilo de vida, a promover la autoestima de las personas que mantienen vivos los pueblos y fomentar la habitabilidad y equilibrio poblacional en nuestros entornos rurales.