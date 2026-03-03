José María Villegas, antes de su concierto benéfico en Cáceres: "Cuando te sueltan la bomba de que tienes un cáncer grave, piensas que quizá te tengas que despedir"

El pianista José María Villegas ofrecerá un concierto benéfico en el Gran Teatro de Cáceres este 4 de marzo a las 20.00, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Villegas, que hace dos años superó esta enfermedad, compartió hoy su experiencia en una rueda de prensa en el teatro, acompañado por la directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera, y el presidente de la asociación, Pedro Pastor.

Un viaje de lucha, gratitud y esperanza

"Para mí es muy emocionante estar aquí, por todo lo que significa. Conciertos he dado muchos, pero hoy siento que vuelvo a experimentar la emoción del primero, después de estos dos años de un viaje alucinante. Cuando te sueltan la bomba de que tienes cáncer, y además en un grado grave, uno se hace a la idea de que quizá tenga que despedirse. En mi caso, tengo dos niños muy pequeños, y mi pobre madre no podía aceptar que tuviera cáncer. Muchas veces no es solo el paciente quien lucha, sino que el entorno sufre incluso más, y estoy convencido de que ese apoyo es clave para que todo salga bien. Sin una red de familiares, amigos y asociaciones que te apoyen y te hagan sentir que no estás solo, todo parece mucho más difícil. Por eso, solo puedo dar las gracias: a los médicos, a las enfermeras, a mis amigos, a mi madre".

El piano como guía durante la cirugía cerebral

El cáncer que padecía estaba ubicado en el cerebro, por lo que, para asegurar el correcto funcionamiento de este órgano durante la operación, los médicos lo mantuvieron despierto bajo una sedación intermedia. Villegas pudo estar consciente en todo momento de lo que ocurría, mientras el neurocirujano, sensibilizado con su profesión, realizó un esfuerzo extra para que pudiera continuar desarrollando su carrera tras la intervención. "Pensaba que me iba y que quizá ya había tocado el piano lo suficiente, pero en el quirófano colocaron un piano eléctrico y pude tocar mientras ellos me operaban. Así, los médicos podían ir comprobando en tiempo real si se producía algún problema motor o de comprensión, asegurándose de no tocar la zona crítica. Fueron dos operaciones bajo las mismas condiciones, y todo salió correctamente, gracias al neurocirujano Ángel Pérez y a todo su equipo".

"Un testimonio de vida y esperanza para los pacientes"

Para concluir, Pedro Pastor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, expresó su profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento. Destacó que Cáceres se suma a la lucha contra esta enfermedad, que afecta a todos por igual: madres, padres, hijos y hermanos, con cerca de 300.000 casos nuevos cada año en España. Pastor subrayó que el concierto de José María Villegas constituye un testimonio de vida y esperanza, mostrando cómo la recuperación y la vuelta a la normalidad son fundamentales para los pacientes.