Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: Tribunal y defensa acuerdan posponer parte de las pruebas por el gran volumen del expediente

El juicio contra el exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho, acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un examen de oposiciones de 2022, ha experimentado este martes un aplazamiento parcial de pruebas debido al gran volumen de documentación entregada a la defensa "con poco margen de tiempo; nos lo facilitaron el pasado viernes", según ha manifestado a el Periódico Extremadura Manuel Beato, que defiende al otro encausado: un profesor de academia (que también es policía).

El abogado de Cacho, Emilio Cortés (de espaldas), durante un receso en los tribunales. / EDUARDO VILLANUEVA

Petición de Fiscalía

La Fiscalía mantiene su petición de dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor de academia implicado, alegando que ambos compartieron el contenido del examen a través de WhatsApp con varios alumnos.

Durante un receso del juicio (que ha congregado a una decena de testigos, principalmente alumnos de la academia) Beato ha explicado que el expediente administrativo entregado recientemente al equipo de defensa incluye cerca de 70 gigas de documentación, lo que dificultó la preparación exhaustiva de las declaraciones de testigos.

"El expediente administrativo lo llevábamos pidiendo hace mucho tiempo y nos lo dieron el viernes. Es muy grande, 70 gigas. Y por eso hemos llegado a este consenso con el tribunal".

Beato ha detallado además que, para no perjudicar a los testigos convocados, se ha llegado a un acuerdo con el tribunal para "tomar declaración a los presentes y suspender el resto de pruebas" hasta una próxima sesión judicial (previsiblemente, a finales de marzo; aun con fecha por determinar) dejando pendiente la revisión de los documentos y las declaraciones de los acusados.

La vista ha incluido la declaración de varios testigos entre opositores y miembros del tribunal, así como la revisión parcial de informes y documentos administrativos, que suman decenas de gigas de información, lo que "ha complicado la preparación exhaustiva de la defensa.

El jefe de la Policía Local actual, Marcos Urbano, también ha declarado en la sesión judicial de este jueves. A las 13:00 horas, el juicio continuaba su curso tras el receso en la sala de vistas número 6 de la Audiencia Provincial de Cáceres; ha finalizado a las 13:47 horas.

El juicio continúa centrado en determinar si existió una filtración efectiva del examen o si, como sostiene la defensa, las orientaciones y recomendaciones previas no constituyeron revelación de secretos, mientras que la Fiscalía apunta que los mensajes intercambiados afectan a la igualdad y transparencia del proceso selectivo.

Beato confirma que la acusación de la Fiscalía no se ha modificado y que la fecha de la próxima jornada todavía no se ha fijado, condicionada a la disponibilidad de testigos y de los propios cliente de la defensa.

El tribunal deberá continuar con la práctica de pruebas y la revisión de documentación en la próxima sesión, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad penal de los acusados, así como la eventual condena.

Defensa

El abogado de Cacho, Emilio Cortés, sostiene:

"No es que los hechos que se relatan en el escrito de acusación no se puedan probar, es que son totalmente renuentes a la más elemental lógica humana. Las cosas no suceden así y una revelación de secreto cuando es de verdad, desde luego no se cursa como se ha cursado presuntamente esta".

En la misma línea, Manuel Beato ha defendido que no existió tal filtración, sino meras orientaciones genéricas previas al examen:

"El preparador, el día antes de la oposición lanza, 'mirad esto, mirad aquello'; lanza más de 12 recomendaciones y acierta en una que supone un cero coma algo de la nota del examen. Eso es lo que se juzga básicamente, entonces es que no hay otra solución que sea la absolución desde nuestro punto de vista".