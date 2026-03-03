La Junta de Extremadura contrata el lavado de ropa en centros sanitarios de Cáceres por 5,4 millones de euros

La Junta de Extremadura ha aprobado en Consejo de Gobierno este martes varios puntos, algunos que afectan a la Consejería de Salud. Así, la Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a contratar el servicio-suministro de lavado y tratamiento integral de la ropa en los centros sanitarios dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por un importe total de 5.443.146 euros y con un plazo de ejecución de 36 meses.

Este contrato tiene como objetivo no solo garantizar el lavado y tratamiento de la ropa conforme a los estándares establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, sino también cubrir la reposición de prendas deterioradas por el uso y el mantenimiento del equipamiento de dispensación de uniformes, lo que permitirá una gestión más eficiente y un mayor control sobre la uniformidad del personal sanitario.

Entre las prestaciones incluidas, se contempla la instalación de tags en toda la ropa, tanto de uniformidad como plana, así como la provisión de personal encargado de la carga diaria de las máquinas dispensadoras. Esta medida busca optimizar el flujo de trabajo en los centros sanitarios y garantizar que el personal cuente con ropa en condiciones óptimas en todo momento.

Con esta iniciativa, el SES refuerza la eficiencia en la gestión de recursos textiles dentro del área de salud de Cáceres, asegurando un servicio de calidad que impacta directamente en la higiene y el funcionamiento de los hospitales y centros de atención sanitaria de la región.

Asimismo, la medida llega también al Área de Salud de Mérida, donde el presupuesto se dobla y llega a 10.490.360 euros para el período 2026-2029.

Buenas noticias

Esta adjudicación no llega solo en un momento en el que se trata de investir un Gobierno para Extremadura, sino que llega tras una de las mejores noticias del 2026 para la sanidad en Cáceres, que es la vuelta de las operaciones de Cirugía Vascular al Hospital Universitario cacereño.

La presidenta en funciones del Ejecutivo regional, María Guardiola, ya anunció el pasado 3 de febrero, durante su visita al recinto hospitalario cacereño para conocer el nuevo servicio de medicina nuclear y la reapertura del de cirugía vascular, que las intervenciones se iban a retomar en las próximas semanas, pero finalmente se confirma que el regreso se hará efectivo en abril.

La CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) será la que se emplee en estas intervenciones: permite realizar operaciones quirúrgicas de complejidad media-baja sin ingreso hospitalario, permitiendo al paciente regresar a su domicilio el mismo día y ofreciendo seguridad y eficacia.